Condos abordables à 500 000 $: Les subventions aux riches doivent disparaître, juge l’opposition

La Ville de Montréal doit arrêter d’offrir des subventions à de riches familles pour l’achat de condos à plus de 500 000 $ comme l’a révélé notre Bureau d’enquête, demande l’opposition.

« Actuellement, la Ville de Montréal donne des subventions même aux acheteurs qui ont les reins solides et pour qui la crise de l’abordabilité n’est pas un enjeu », déplore le chef de l’opposition à l’Hôtel de ville, Aref Salem.

En janvier, nous révélions qu’une famille de l’Ontario avait reçu une subvention de 15 000$ pour l’achat d’un condo neuf de deux chambres à 568 000$ .

Les acheteurs possèdent deux autres condos à Montréal et deux maisons dans les Laurentides. Ils ont toutefois pu se qualifier pour la subvention du Programme d’aide à l’acquisition résidentielle (PAAR) comme «acheteurs expérimentés», car ils avaient un enfant de 13 ans et moins au moment de leur achat.

«L’administration distribue des subventions à l’aveuglette depuis des années», affirme M. Salem en se basant notamment sur nos révélations.

Selon l’opposition, il pourrait y avoir d’autre cas similaire et ils demandent à la mairesse Valérie Plante de resserrer son programme qui a déjà distribué plus de 45 M$ depuis 2018.

Photo tirée du site web Centris

250 000$ de revenu maximum

Le parti Ensemble Montréal souhaite qu’un revenu maximal soit fixé pour les bénéficiaires, afin d’éviter que des riches puissent profiter de cette aide financière.

Seuls les résidents du Québec devraient y avoir droit, juge aussi le parti.

« Pour un ménage de quatre personnes, le maximum devrait être de 250 000$ de revenus bruts pour l’ensemble du ménage », explique le conseiller de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle.

Mais à ce revenu, la subvention devrait être « pratiquement à 0$ », estime l’élu.

Il propose que le montant de la subvention diminue au fur et à mesure que le revenu des acheteurs augmente.

À l’heure actuelle, les subventions varient entre 5 000$ et 15 000$, selon qu’il s’agisse d’un logement neuf ou non et s’il se trouve au centre-ville.

Une famille achetant un logement neuf au centre-ville à moins de 610 000$ obtient donc automatiquement 15 000$, peu importe ses revenus.

Les propriétés existantes peuvent de leur côté coûter jusqu’à 725 000$, mais donnent droit à une subvention de 7 000$.

Plus de vérifications

L’opposition déplore également que seulement 265 dossiers sur près de 8000 aient été vérifiés par la Ville pour s’assurer que les propriétaires occupent bel et bien leur logement qui a été subventionné.

« L’administration ne possède aucune vision globale [des bénéficiaires du programme]. Cela va prendre des vérifications plus rigoureuses », juge M. Hénault-Ratelle.

Ensemble Montréal souhaite également que les familles monoparentales aient droit à une subvention plus généreuse que celles qui ont deux revenus.

« Il faut penser à ces familles un peu plus qu’un couple de deux personnes. Ils devraient avoir le maximum de subvention », juge Aref Salem.