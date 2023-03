Connor McDavid, le 6e de l'histoire à 150 points?

Le livre d’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) renferme des noms célèbres ayant connu des saisons spectaculaires en attaque et aujourd’hui, la vedette Connor McDavid continue son parcours à la vitesse grand V afin de se joindre aux plus grands de son sport.

• À lire aussi: La meilleure saison Connor McDavid jusqu’à maintenant

Chez les Oilers d’Edmonton, il y a eu Wayne Gretzky pendant la décennie 1980 et maintenant, les partisans de l’équipe peuvent acclamer McDavid, qui a atteint lundi le chiffre de 124 points cette saison. Désormais assuré de présenter la meilleure production de sa carrière au terme de la campagne, il ne devrait éprouver aucune difficulté à se rendre à 150 points et à empocher son cinquième trophée Art-Ross.

En regardant la liste des meilleurs pointeurs pour une saison de la LNH, le nom du numéro 97 apparaît au 67e rang de tous les temps; en 1982-1983, Peter Stastny avait amassé 124 points en 75 rencontres avec les Nordiques de Québec. Et avec 17 parties à disputer, le porte-couleurs des Oilers devrait maintenir la cadence, à moins d’une blessure.

Ainsi, 16 saisons de 150 points ou plus ont été accomplies dans la LNH. De ce nombre, neuf ont été l’œuvre de Gretzky et quatre autres portent la signature de Mario Lemieux. Dans ce groupe sélect, il y a également Steve Yzerman (155 points en 1988-1989), Phil Esposito (152 points en 1970-1971) et Bernie Nicholls (150 points en 1988-1989). McDavid deviendra le sixième patineur de la ligue à franchir ce cap s’il y parvient.

Pas un gage de succès

Toutefois, cette production gigantesque de leur meilleur élément ne garantit pas la coupe Stanley aux Oilers. D’ailleurs, Gretzky est l’auteur de la plus grande récolte pour une année, soit 52 buts et 163 mentions d’aide pour 215 points en 1985-1986. Lors des séries du printemps, Edmonton a été surpris en sept matchs par les Flames de Calgary en finale de la section Smythe (deuxième tour); le Canadien de Montréal avait éventuellement vaincu les Flames en finale.

Le légendaire joueur de centre a également mordu la poussière en éliminatoires quand il a amassé 212 points en 1981-1982, année de la troisième coupe d’affilée des Islanders de New York. Il a cependant atteint l’objectif en 1984, puis en 1985, après avoir conclu le calendrier régulier avec respectivement 205 et 208 points.

McDavid a totalisé 123 points l’an dernier et il peut s’encourager à l’idée qu’il a effectué son plus long parcours éliminatoire, les siens s’inclinant devant l’Avalanche du Colorado en finale de l’Association de l’Ouest. Il tentera de poursuivre ses succès individuels jeudi face aux Bruins de Boston. L’affrontement sera diffusé à la chaîne TVA Sports.