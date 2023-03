Culture: les projets vagues et irréalistes du ministre Lacombe

La culture n’est pas la tasse de thé de la CAQ et son nouveau ministre de la Culture et des Communications risque de n’y rien changer.

Mathieu Lacombe est entré en fonction il y a quelques mois seulement, mais ses projets en culture sont encore vagues et à certains égards, plutôt irréalistes. Dans une entrevue accordée au journal Le Devoir, mardi dernier, le jeune ministre s’est dit prêt à légiférer pour forcer les Netflix et Spotify de ce monde à mettre les contenus québécois en avant !

Ne doutant de rien, le ministre Lacombe avait écrit la semaine précédente au ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, pour que celui-ci tienne compte dans son projet de loi sur la diffusion continue en ligne de la spécificité québécoise. Il aurait voulu que la loi comprenne un « mécanisme de consultation obligatoire et officiel du gouvernement du Québec ». Le ministre Rodriguez a fait la sourde oreille. Avec raison.

INTERVENTION INTEMPESTIVE

Le projet de loi étant à la toute veille d’être adopté aux Communes après d’interminables débats, souvent stériles d’ailleurs, il n’y avait aucun risque que l’intervention intempestive du ministre québécois le fasse dérailler. Encore moins que Pablo Rodriguez, politicien accommodant s’il en est, y modifie quoi que ce soit.

Avouons que c’est assez culotté de la part d’un ministre de la CAQ d’exiger un mécanisme pareil dans un champ de compétence qui a toujours été de juridiction fédérale. Surtout que le gouvernement caquiste jette les hauts cris et déchire sa chemise chaque fois qu’il croit percevoir la moindre intrusion dans ses champs de compétence, comme dans celui de la santé, par exemple.

Mathieu Lacombe songerait à aller de l’avant avec une loi qui obligerait les géants du numérique à donner la préséance au contenu québécois sur leurs plateformes. Il me semble que le ministre aurait mieux à faire que de s’attacher à une pareille chimère. Même si la nouvelle loi fédérale sur la radiodiffusion entend forcer les géants du numérique à contribuer à la création de contenu original canadien, l’affaire est encore loin d’être dans le sac. Lorsqu’elle le sera – d’ici à un an ou deux –, il faudra encore qu’on trouve la formule pour que les géants du numérique mettent en valeur le contenu canadien sur leurs plateformes, qu’il soit anglophone ou francophone.

Notre ministre de la Culture et des Communications a sûrement mieux à faire que de jouer au Don Quichotte. Ne devrait-il pas se préoccuper, par exemple, de ces fameux espaces bleus dont le premier ministre Legault a annoncé la création en grande pompe il y aura bientôt deux ans ? On n’en sait presque rien encore, si ce n’est qu’ils coûteront deux ou trois fois plus cher que les 259 millions qu’on avait prévus. Le ministre pourrait aussi faire œuvre plus utile en s’empressant de moderniser la SODEC et d’augmenter ses budgets. C’est de loin la société la plus utile de son ministère pour le milieu audiovisuel.

MICHEL DESAUTELS, ACTEUR

En juin, Michel Desautels, auteur et animateur aussi intelligent que cultivé, prendra sa retraite. Il est l’un des derniers « radio-canadiens » qui sachent encore faire les liaisons euphoniques que commande un impeccable parler français.

Plusieurs ignorent que Michel Desautels a commencé sa carrière comme acteur au début des années 1960. Il était Paul, l’inséparable compagnon du jeune Yves Joli (Daniel Gadouas), le fils du couple que composaient Gilles Pelletier et Gisèle Schmidt dans la série Rue de l’anse, que j’ai écrite avec Jovette Bernier.