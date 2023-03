Décembre: Montréal est trop «smatte» pour un spectacle traditionnel?

Ainsi, la Place des Arts a décidé de tirer la plogue sur le spectacle Décembre qui, chaque année depuis 20 ans, célébrait les traditions québécoises du temps des Fêtes.

Moi, tout ce que j’ai à dire, c’est « Bon débarras ! »

ARRIVEZ EN VILLE !

Après tout, la Place des Arts n’est pas située à la campagne !

Où les gens se marient entre cousins et dansent la gigue à longueur de journée !

La PDA, c’est à Montréal !

La métropole du Canada !

Une capitale multiculturelle de renommée internationale !

Reconnue à travers le monde pour son magnifique Anneau !

Qui rivalise de beauté avec les plus beaux monuments du monde !

On n’est pas comme à Saint-Glinglin-les-Moineaux, à Montréal !

On ne se referme pas sur nos petites traditions poussiéreuses qui sentent le sapin !

On est ouvert ! We are open !

Preuve qu’on aime la diversité : on a eu un Palais des nains ! On a exposé le squelette du géant Beaupré !

On pouvait voir le Grand Antonio, un pilier de la communauté yougoslave, tirer des autobus avec ses cheveux dans les rues de Rosemont !

Et bien avant que la diversité corporelle ne soit à la mode, Bébé Papillon (350 livres de plaisir) et Pitou La Botte (trois pieds six de muscles) se faisaient aller le popotin dans les plus beaux bars topless de la ville !

On ne se contente pas d’avoir des Hell’s tricotés serrés, à Montréal, oh non ! On a la mafia italienne ! La mafia russe ! Des gangs de rue de toutes les couleurs !

Ça se tire dessus en français ! En anglais ! En mandarin ! En arabe !

Et pendant l’Expo 67, on ne faisait pas de différences entre les ethnies, on vendait de la viande avariée dans les pavillons de tous les pays !

UNE VILLE MODERNE !

C’est ça, Montréal !

Et vous pensez qu’on va pleurer parce qu’on ne pourra plus voir Ti-Coune danser le rigodon ?

Le patrimoine et le folklore, on laisse ça aux régions !

À quoi ça sert d’avoir un traîneau à chiens quand tu peux prendre le métro ?

On a le Wi-Fi, nous autres ! Internet rentre dans nos maisons ! On Snap-chatte ! On Tik-Toke ! On dialogue avec le monde entier !

On monte des pièces de théâtre expérimentales sur le manque de logements sociaux pour les sans-abri toxicomanes non binaires !

Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse avec vos Soirées canadiennes ?

On va remplacer ça par un spectacle multidisciplinaire écrit par ChatGPT et approuvé par un comité intersectionnel !

On va chanter Minuit chrétien !

Black Christmas !

J’ai vu papa embrasser le Père Noël !

Et Fa La La de Bündock !

OUVERTE SUR LE MONDE !

Certaines mauvaises langues disent que la PDA (qui est financée en grande partie par le gouvernement québécois) est fermée à la culture des régions.

Faux !

On peut y voir des spectacles de tambours japonais ! Des ballets russes ! Des danseurs chinois !

Et des comédies musicales américaines !

N’oubliez pas : la Place des Arts n’est pas située au Québec ! Elle est située à Montréal !

Qui est à la fois un territoire mohawk non cédé et un territoire français cédé !

Venez nous voir !

Come and See Us !

Two Five Four Six O One One !