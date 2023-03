En prenant Bakhmout, Moscou aurait «la voie libre» dans l'est de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévient qu’en cas de prise de Bakhmout, épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis des mois, l’armée russe aurait «la voie libre» pour s’emparer de villes dans l’est de l’Ukraine, dans une interview à CNN diffusée mercredi.

«Nous comprenons qu’après Bakhmout, ils pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour les Russes (...) vers d’autres villes d’Ukraine», a-t-il déclaré à CNN.

«C’est stratégique pour nous», a insisté le président ukrainien, soulignant que ses troupes étaient déterminées à défendre la ville.

L’armée russe s’est engagée à s’emparer de Bakhmout, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive malgré la défense acharnée des Ukrainiens.

AFP

Bakhmout «est un nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass», a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

«Sa prise permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur», a-t-il ajouté lors d’une réunion.

Mais le président ukrainien a déclaré à CNN que ses forces armées étaient résolues à rester à Bakhmout.

«J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef (...) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmut», a-t-il précisé dans cet entretien exclusif.

«Bien sûr, nous devons penser à la vie de nos militaires. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pendant que nous recevons des armes, des fournitures et que notre armée se prépare à la contre-offensive».

Si la valeur stratégique de Bakhmout est contestée, la ville a pris une importance symbolique et tactique, au vu des lourdes pertes subies par les deux camps. Il s’agit de la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le déclenchement de l’invasion russe en février 2022.

La ville, qui compte à peine 4 000 habitants contre 70 000 avant l’invasion, a été en grande partie détruite.