Enlèvement de quatre Américains au Mexique: un «malentendu» des ravisseurs

MEXICO | L’enlèvement de quatre Américains dans le nord-est du Mexique, dont deux ont été retrouvés morts mardi, est la conséquence d’un «malentendu» de la part des ravisseurs, ont estimé mardi les autorités mexicaines.

«La théorie selon laquelle il s’agit d’un malentendu et non d’une agression délibérée se renforce», a déclaré Irving Barrios, procureur de l’État de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique, lors d’une conférence de presse.

Bien que d’autres hypothèses sur les causes de l’enlèvement ne soient pas exclues, la piste du malentendu est considérée comme «la plus solide» et «certainement la plus juste».

Les autorités mexicaines ont également confirmé le rapatriement des deux citoyens américains retrouvés vivants, un homme et une femme identifiés par les médias aux États-Unis comme Latavia Washington McGee et Eric James Williams. Ils ont été remis aux autorités américaines à l’un des ponts frontaliers entre Matamoros et la ville voisine de Brownsville.

Le gouverneur de Tamaulipas, Américo Villarreal, a déclaré lors de la même conférence de presse que la femme était indemne et que l’homme avait été blessé par balle à la jambe.

Les corps des deux personnes décédées devraient être rapatriés «dans les prochaines heures», une fois conclus les rapports d’autopsie, a-t-il ajouté.