Enquête MLB: des résultats qui feront des remous

Les conclusions d’une enquête menée par un quotidien local risquent de créer des remous dans le baseball majeur et le sport professionnel, car il a établi un lien entre la surface synthétique utilisée à l’ancien stade des Phillies de Philadelphie et le décès de six ex-joueurs de l’équipe morts du cancer du cerveau.

• À lire aussi: Édouard Julien: d'une expérience à l'autre

• À lire aussi: [VIDÉO] Un joueur des Red Sox reçoit un lancer en plein visage

Dans leur investigation, deux journalistes du «Philadelphia Inquirer» ont fait analyser deux morceaux du gazon synthétique du Veterans Stadium, qui fut le domicile des Phillies de 1971 à 2003 et des Eagles (NFL) de 1971 à 2002.

Les résultats sont plutôt préoccupants : «les chercheurs ont découvert de nombreux produits chimiques persistants [en anglais, des forever chemicals].

Selon l’agence américaine de protection de l’environnement [l’United States Environmental Protection Agency], ils peuvent détruire les familles», a écrit sur son compte Twitter David Gambacorta, l’un des deux journalistes à la base de ces constats diffusés mardi.

Ces «forever chemicals» sont en fait les substances per et polyfluoroalkylées (PFAS); plusieurs produits de la vie courante contiennent d’ailleurs ces PFAS considérées hautement toxiques. Aussi, Gambacorta et sa collègue Barbara Laker ont rapporté que des analyses en laboratoire avaient permis de révéler des traces de 16 types de PFAS à l’intérieur des deux échantillons de gazon artificiel, surnommé l’AstroTurf.

Cette surface de jeu a été utilisée dans de nombreuses infrastructures durant les décennies 1970 à 1990, dont le Stade olympique de Montréal. Si beaucoup d’observateurs ont signalé au fil des ans les blessures au genou subies par les sportifs, l’enquête de l’«Inquirer» jette un nouvel éclairage, même si déjà, certains ont sonné l’alarme à la suite du décès des anciens Phillies Ken Brett (2003), Tug McGraw (2004), Johnny Oates (2004), John Vukovich (2007), Darren Daulton (2017) et David West (2022).

«C’est immense et ça doit être examiné, a déclaré en mai dernier Dr Marc Siegel sur les ondes du réseau FOX Sports. Normalement, les cas mortels de cancer du cerveau sont de l’ordre de trois sur 100 000. Ici [pour les Phillies], c’est trois ou quatre fois plus cette proportion.»

Lieu pour se faire cuire un œuf

Pour sa part, Larry Bowa connait bien le Veterans Stadium, car il a joué pour le club une douzaine d’années, en plus d’agir comme instructeur et gérant. D’après le quotidien de Philadelphie, il a évoqué une journée durant laquelle il a pu voir un œuf cuire sur le gazon, puisque le terrain captait de la chaleur pour ensuite laisser émaner des vapeurs.

«Je sais que le cancer constitue un gros fléau de notre société, mais voir autant de gars ici se retrouver avec une tumeur du cerveau... Je ne veux pas blâmer tout le monde. Seulement, c’est très étrange que ça arrive à une équipe en particulier ayant joué au Vet», s’était questionné Bowa en 2022 au journal «New York Post».

Gary Carter, Derek Aucoin...

La coïncidence avec la mort de deux autres ex-joueurs de baseball bien connus à Montréal est difficile à garder sous silence. Gary Carter (2012) et Derek Aucoin (2020) ont succombé à un glioblastome multiforme.

Le premier des deux a d’ailleurs joué de nombreux matchs au Veterans Stadium à une époque où les Amours disputaient environ neuf parties par année au domicile de chacun de leurs rivaux de section.

Quant au second, il n’a pas vraiment eu l’occasion de faire plus ample connaissance avec les lieux, mais son nom fait partie d’un groupe d’anciens joueurs des ligues majeures ayant affronté le cancer du cerveau; non reliés aux Phillies, Dan Quisenberry, Bobby Bonds, Ricky Stone (toujours en vie) et Bobby Murcer l’ont combattu.

Malgré ces cas, des experts ont indiqué aux Phillies, tel que précisé par le journal local, qu’il n’y a aucune association à établir entre le terrain synthétique et la maladie. D’autres ont spécifié que des études évoquaient la présence de PFAS dans des tumeurs.

«Nous n’aurons jamais une bonne idée du niveau d’exposition des joueurs des Phillies [aux PFAS]», a considéré Tim Rebbeck, professeur au Dana-Farber Cancer Institute.