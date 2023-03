Fini Hydro, vive les panneaux!

Exaspéré par les délais de branchement d’Hydro, un couple a pris une décision salutaire : devenir autosuffisant en électricité grâce aux panneaux solaires.

« C’est merveilleux, c’est une révélation ! » dit Nathalie Leduc, alors qu’elle fait la lessive tout en nous parlant.

« Aujourd’hui, il fait beau et il y a un gros soleil. Je pourrais alimenter une deuxième maison si je le voulais. J’ai plus de kilowattheures que si j’étais branchée avec Hydro-Québec », dit-elle.

Armé de 36 panneaux solaires de 480 watts chacun, qui fournissent pas moins de 17,2 kWh (alors qu’une ligne d’Hydro-Québec en fournirait environ 14), et de quatre batteries au lithium de 200 ampères, le couple n’a plus besoin d’attendre après la société d’État.

« On a abandonné le projet de se brancher avec Hydro. Je ne veux plus rien savoir d’eux », dit le conjoint de Mme Leduc, Guylain Bernard.

Le couple vit à Latulipe-et-Gaboury, au Témiscamingue.

Cette communauté d’un peu plus de 300 habitants a un centre-ville, un dépanneur et des écoles secondaire et primaire. Elle travaille comme professeur en art plastique et lui est conducteur d’autobus scolaire.

Tannés d’attendre

Ils ont construit eux-mêmes leur maison et ont fait une demande de raccordement à Hydro-Québec au mois de mars 2022.

Hydro-Québec leur a ensuite confirmé que ce serait fait le 23 septembre 2022.

« On les appelait toutes les semaines pendant la construction, ensuite on s’est fait donner les mêmes explications que ce que j’ai lu dernièrement dans les médias : “manque d’employés, c’est à cause des sous-traitants, le chemin est trop long, pas le temps, etc.” », dit-elle.

Arrive novembre, et le couple commence à désespérer.

En Abitibi-Témiscamingue, il fait déjà très froid, à cette époque de l’année, souligne Nathalie Leduc.

Pas plus cher que le branchement

Heureusement, une entreprise d’Alma, Alt-Énergie, avait une solution pour eux.

« À partir du 18 novembre, on a fait nos démarches pour acheter des panneaux solaires. Le 12 décembre, on était installés au solaire », raconte Nathalie Leduc.

Le couple, qui a deux enfants et habite une maison évaluée à 600 000 $, a dû débourser 82 000 $ pour installer les panneaux.

Mais le raccordement d’Hydro-Québec leur aurait coûté autant, soit 80 000 $ avant taxes, disent-ils, car comme ils sont sur un chemin privé, Hydro-Québec devait faire monter une ligne de 865 mètres.

« Évidemment, avec une plus petite maison, ça coûterait beaucoup moins cher. Nous, on est quatre à l’année. Mais pour une personne seule, ça coûterait beaucoup moins d’énergie. Je souhaite que d’autres personnes le sachent, car ça fonctionne très bien », dit Nathalie Leduc.

L’énergie solaire au Québec en quelques chiffres

800

Nombre de clients d’Hydro-Québec qui produisent de l’énergie solaire et qui font du « mesurage net », c’est-à-dire qui échangent leur surplus d’électricité contre des crédits

13 ans

Temps moyen pour rentabiliser un projet d’installation solaire sans batteries, selon Patrick Goulet, d’Énergie Solaire Québec

5000 $

Subvention maximale offerte par Ottawa pour une installation solaire dans une maison déjà bâtie. Elle ne s’applique pas aux constructions neuves et Québec n’offre pas de subvention équivalente