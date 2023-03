L’aveuglement féministe

Demain est la journée mondiale des droits des femmes. Au Québec, les porte-voix de l’élite féministe combattante vont de nouveau et ad nauseam décrier le sort des femmes, victimes du pouvoir mâle, blanc et hétérosexuel.

Une mise en garde s’impose ici. Je m’insurge contre l’idéologie féministe qui utilise hypocritement le malheur des femmes démunies, discriminées et exploitées sexuellement dans notre société. Je considère qu’à cause des combats que j’ai menés, seule, tout au long de ma carrière, contre le machisme qui sévissait dans mon métier, je n’ai aucune leçon de féminisme à recevoir des féministes radicales intersectionnelles et autres spécificités.

C’est la raison pour laquelle j’appelle toutes les féministes humanistes et non idéologiques à mettre cette journée des droits de la femme au service des vraies martyres actuelles.

Demain, inclinons-nous devant les jeunes filles iraniennes que les mollahs visqueux empoisonnent, au propre et non pas au figuré, depuis quelques semaines dans les écoles pour filles à travers l’Iran. Manière de les écarter du système d’éducation encore toléré – mais pour combien de temps ? – dans l’Iran des ayatollahs où l’on a emprisonné, torturé et tué de jeunes femmes qui refusaient tout récemment de porter le voile islamique.

Dictature afghane

Nous devons avoir une pensée pour les filles et les femmes d’Afghanistan que les talibans, ces fondamentalistes musulmans, empêchent d’aller à l’école et à l’université. C’est ainsi qu’ils ont emprisonné chez elles toutes les femmes du pays. Quand elles sortent, elles doivent être cachées sous la burqa et accompagnées de mâles de tous âges, même de petits garçons de six ans. Il faut croire que le pénis fait foi de tout.

Sachons que la situation des femmes dans tous les pays musulmans y compris désormais dans la Turquie d’Erdogan, à quelques exceptions près, dont le Maroc, demeure précaire.

Que dire des Saoudiennes, même les richissimes, présentes sur le marché du travail, mais qui demeurent inférieures en droit aux mâles, que ce soit leur mari, leurs fils ou leurs frères ?

À la grandeur de la planète, les dictateurs, tous des mâles, imposent leurs lois. Seule la démocratie avancée a transformé la vie des femmes. C’est pourquoi on ressent un malaise en constatant la montée vertigineuse de féministes intersectionnelles qui réussissent à noyauter nos institutions universitaires, nos organisations sociales et même une partie des médias pour mener des combats au nom d’une définition tordue de la liberté d’expression.

Classes sociales

La majorité des Québécoises ne se reconnaissent plus dans les combats diversitaires dont elles ne saisissent même pas le sens. Cette élite féministe est affaire de classe sociale. Le féminisme vindicatif qui blâme le mâle blanc et la femme blanche « bourgeoise » manipule et culpabilise les naïfs, hommes et femmes.

Ce sont les troupes de choc de Justin Trudeau. Elles ont transformé le Canada en un terrain de jeu pour toutes les minorités raciales, sexuelles et religieuses. Ce Canada en quelque sorte est en train de devenir le laboratoire de la mixité sociale de l’avenir.

Chaque citoyen exige ses propres droits, ses lois, sa morale et sa définition de lui-même. La vision universaliste héritée du passé, qui a permis à la démocratie d’imposer la liberté, l’égalité et la fraternité, se délite. Comment retrouver l’espoir et la paix dans cette guerre des sexes éclatée ?