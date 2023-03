Vous commencez à faire répéter? Faites vérifier votre audition!

Pour la santé de vos dents, vous allez voir votre dentiste. Pour la santé de vos yeux, vous consultez votre optométriste. Mais pour la santé de votre système auditif, que faites-vous?

COMMENT DÉTECTER UNE PERTE AUDITIVE

Getty Images/iStockphoto

Les signes d’une perte auditive peuvent être variés. Certains sont plus subtils et d’autres beaucoup plus évidents. En voici quelques exemples:

- Demander fréquemment à ses proches de répéter.

- Augmenter le volume de la télévision.

- Avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit ou en groupe.

- Avoir de la difficulté à détecter certains sons (sonnerie du téléphone, chant des oiseaux, etc.).

- Répondre fréquemment de façon inappropriée durant une conversation.

LES BIENFAITS DE L’APPAREILLAGE AUDITIF

Les appareils auditifs permettent au porteur de mieux entendre, et surtout de mieux comprendre. La compréhension de la parole se veut primordiale pour rester connecté au monde qui nous entoure. Les appareils auditifs peuvent être calibrés de façon à ce que la parole soit mise de l’avant et que les bruits environnants soient légèrement atténués.

Devoir faire répéter constamment, avoir à changer de place pour comprendre notre interlocuteur ou prétendre avoir compris alors que certaines parties des conversations nous échappent, toutes ces méthodes peuvent devenir à la longue épuisantes et causer une certaine dose de stress.

Les appareils auditifs réduisent l’effort d’écoute et permettent à la personne malentendante de revenir à l’essentiel pour profiter du moment présent.

De plus, une audition en santé permet d’être à l’affût de ce qui se passe autour de nous et d’être conscient de situations qui pourraient nous mettre en danger (ex.: détecteur de fumée).

LES STRATÉGIES POUR MIEUX COMMUNIQUER

Getty Images

En plus des appareils auditifs qui offrent de plus en plus de fonctionnalités pour s’adapter aux besoins spécifiques des porteurs, plusieurs stratégies d’écoute et de communication peuvent être utilisées pour faciliter la transmission et la compréhension d’informations importantes.

- Expliquez que vous avez de la difficulté à comprendre.

- Placez-vous face à la personne qui vous parle et regardez ses lèvres.

- En groupe, demandez aux personnes de parler une à la fois.

- Demandez aux gens de ne pas parler trop vite.

- Posez des questions.

LES RÉPERCUSSIONS D’UNE PERTE AUDITIVE NON TRAITÉE

Trop de gens associent encore la perte auditive à la vieillesse et attendent donc que les signes soient plus incommodants.

Les personnes qui ont un doute sur la qualité de leur audition attendent en moyenne 7 ans avant de demander l’aide d’un professionnel de la santé auditive1.

À moyen et long terme, la perte auditive non traitée peut créer un isolement social et aussi avoir des répercussions la santé mentale et cognitive.

Selon une étude de l'Université Johns Hopkins2, les personnes qui présentent une perte auditive ont une dégénérescence cognitive de 30% à 40% plus élevée que les gens qui entendent normalement.

Une consultation hâtive permet donc de ralentir ce déclin et facilite grandement l’adaptation au monde sonore.

CONSULTATION EN SANTÉ AUDITIVE SANS FRAIS*

Getty Images

La consultation en santé auditive est une étape importante dans le processus de prise en charge de son audition. C’est lors de cette rencontre avec un professionnel de la santé auditive qu’un portrait de l’audition est dressé.

Il s’agit d’un moment d’échange et de discussion durant lequel le patient est invité à parler de ses difficultés d’écoute et de communication au quotidien.

Le patient reçoit des informations précises quant à l’importance d’une audition en santé et aux impacts que peut entraîner une perte auditive.

C’est parfois même l’occasion de défaire certains préjugés et de parler des avenues possibles pour pallier la diminution de l’audition, comme les appareils auditifs, les aides de suppléance à l’audition et les stratégies d’écoute et de communication.

D’ailleurs, cette première rencontre sera l’occasion idéale d’en apprendre plus sur la santé de votre système auditif et des soins à prodiguer pour les protéger.

Si vous avez un doute sur la qualité de votre audition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation en santé auditive sans frais* dans une clinique Lobe. Parce que chaque moment mérite d'être entendu!

*Offre permanente. 18 ans et plus.

