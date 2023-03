Louer ou acheter un logis, comment faire le bon choix?

Pour certains, une maison est synonyme de tracas potentiels et ils préfèrent ne pas porter ce fardeau sur leurs épaules. Devenir propriétaire ne les intéresse aucunement. À l’opposé, d’autres sont incapables de chausser des souliers de locataires, ils ont l’impression de jeter leur argent par les fenêtres. Et les tuyaux qui fuient ne les effraient pas.

Quand les positions sont tranchées à ce point, la décision est facile à prendre, et ce, quelles que soient les perspectives de profit qu’on peut faire miroiter.

Alors, qu’est-ce qui vous convient, proprio ou locataire? Si vous êtes du genre «oui, mais...» ou «peut-être que...», voici quelques conseils pour guider votre choix.

Sédentaire ou nomade?

Prévoyez-vous de demeurer accosté au même port d’attache au cours des cinq prochaines années ou comptez-vous lever l’ancre à brève échéance? Déménager en rebute plusieurs, tandis que d’autres n’y voient aucun inconvénient.

J’ai connu un couple qui changeait de domicile tous les deux ans. «On veut connaître tous les quartiers de Montréal, disaient-ils, et vivre dans nos valises, ça ne nous dérange pas.» Des locataires dans l’âme, quoi ! Sur le plan financier, ils préféraient investir en Bourse et diversifier leurs placements dans différents secteurs de l’économie.

Mais ce ne sont pas tous les individus qui ont cette piqûre. L’achat demeure l’objectif de plusieurs. Pourquoi une période de cinq ans? Bien sûr, si vous avez l’argent requis, vous êtes libre d’acheter et de revendre quand bon vous semble. Mais généralement, il faut compter une certaine période pour amortir les frais liés à l’achat et à la revente.

Par exemple, pour faire l’acquisition d’une maison de 500 000 $, vous devrez dépenser 3 % de cette valeur en frais et en taxes, soit 15 000 $, sans compter une mise de fonds minimale de 5 %, soit 25 000 $, et une assurance hypothécaire pouvant varier entre 10 000 $ et 15 000 $, selon les assureurs. Heureusement, des programmes gouvernementaux vous aideront à payer une partie de ces coûts.

À la revente, supposons que la valeur de la maison a augmenté à 600 000 $. Le gain en capital de 100 000 $ n’est pas imposable, certes, mais vous devrez payer les honoraires d’un agent immobilier allant de 3 % à 7 %.

Par exemple, à 5 %, cela représente une somme de 30 000 $. Si vous prenez en compte toutes les dépenses payées au cours des années : paiements hypothécaires, rénovations, taxes et autres frais, l’achat était-il profitable? Faites le calcul. Il faut donc un certain temps avant d’amortir tous ces frais. D’où l’idée de calculer sur cinq ans.

La règle de 5 %

Une façon rapide de comparer achat et location consiste à recourir à la règle de 5 %. Si la valeur d’un an de loyer représente moins de 5 % de la valeur d’une maison comparable, la location s’avère un bon choix.

Par exemple, si vous louez un appartement de deux chambres à 2500 $ par mois, soit 30 000 $ annuellement, ce qui représente 5 % d’une maison de 600 000 $. Si les maisons que vous convoitez sont plus chères, il serait sans doute préférable de poursuivre la location. Par contre, si le prix d’achat est inférieur à 600 000 $, songez à l’achat.

Ratio frais de logement/revenus

Dans un budget, le logement fait partie d’un ensemble de dépenses comprenant l’alimentation, l’habillement, l’électricité, le téléphone, les divertissements, etc.

Auparavant, on disait que le coût du loyer et des services publics ne devrait pas excéder 30 % du revenu avant impôt. Aujourd’hui, le prix des immeubles ayant augmenté considérablement, ce ratio s’établit autour de 55 % après impôt. Établir la valeur de ce ratio vous aidera dans votre prise de décision.

En conclusion

On a beau effectuer tous les calculs imaginables, un fait demeure : la maison ou le logement que vous convoitez dans le quartier de la municipalité de votre choix est-il accessible selon vos revenus ? À la suite du dernier recensement de Statistique Canada tenu en 2021, on apprend que le taux de propriété au Québec est en baisse de 1,4 % depuis 2016, ayant chuté de 61,3 % à 59,9 %. Le groupe d’âge le plus touché est celui des 25 à 34 ans, avec une diminution de 1,8 %. Cette variation est sans doute attribuable à la hausse de la valeur des maisons ainsi que des taux d’intérêt, deux facteurs déterminants.

D’autre part, selon le plus récent rapport de la SCHL, le taux d’inoccu­pation des logements locatifs est passé de 3,1 % à 1,9 %, le niveau le plus bas depuis 2001.

Dans ce contexte de rareté, les options diminuent, tant pour l’achat que pour la location. Plusieurs songent à des scénarios qu’ils avaient crus improbables, il n’y a pas si longtemps, comme dénicher un emploi à temps partiel pour gagner un revenu d’appoint, ou trouver un coloc. Pourquoi pas?