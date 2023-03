Malgré les controverses, Journey voyage à Québec et Montréal

Congédiements, poursuites, mise en demeure et rumeur entourant le retour de Steve Perry, Journey est, depuis quelques années, presque aussi divertissant qu’une télé-réalité. La musique, elle, demeure. Au-delà des conflits.

En 2018, une tournée conjointe de 58 spectacles en Amérique du Nord mettant en vedette Journey et Def Leppard a vendu 1 003 198 billets pour des recettes totalisant 97,1 million de dollars.

Lancée le 27 janvier en Oklahoma, la deuxième portion de leur tournée Freedom s’arrête ce soir au Centre Bell et jeudi au Centre Vidéotron.

Il s’en est passé des choses depuis leurs derniers passages au Québec en 2014 et en 2015.

Le groupe originaire de San Francisco, qui a vendu 100 millions d’albums, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2017.

Le guitariste Neal Schon et le claviériste Jonathan Cain ont mis à la porte le membre fondateur et bassiste Ross Valory et le batteur Steve Smith. Les deux musiciens auraient tenté, selon les dires du guitariste, de faire un coup d’État pour prendre le contrôle du groupe. Steve Perry et l’ancien gérant du groupe s’en sont mêlés. Des poursuites respectives ont suivi jusqu’à une entente à l’amiable.

Le bassiste Randy Jackson, le batteur Narada Michael Walden, le bassiste Marco Mendoza n’ont fait que passer. Le batteur-chanteur Deen Castronovo est revenu avec le groupe après avoir été remercié de ses services en raison d’accusations de violence conjugale en 2015. Le bassiste Todd Jensen fait partie de Journey depuis 2021.

Les succès

Les rumeurs entourant un retour de Steve Perry, pour la tournée soulignant le 50e anniversaire, ne se sont pas matérialisées. Et le chanteur Arnel Pineda s’est excité, le mois dernier, sur Twitter, indiquant qu’il était prêt à quitter le groupe si on ne voulait plus de lui.

Neal Schon a eu ensuite un différend avec le claviériste Jonathan Cain concernant des dépenses sur la carte de crédit American Express du groupe. Et comme si ce n’était pas assez, Schon a fait parvenir une mise en demeure au claviériste pour qu’il cesse de jouer la chanson Don’t Stop Believin’ comme il l’a fait pour Donald Trump.

Le claviériste, chanteur et membre fondateur Gregg Rolie a fait une présence à Austin, au Texas, le 22 février, pour l’interprétation de six pièces en rappel, dont Feeling That Way, Anytime, Any Way You Want It et deux reprises de Santana avec le doublé Black Magic Woman et Gypsy Queen.

Pour son actuelle tournée, le groupe interprète une seule pièce de ces trois derniers albums avec le chanteur Arnel Pineda. Journey pige principalement dans les opus Escape et Frontiers.

Chanteur de Journey depuis le 5 décembre 2007, le Philippin Arnel Pineda, 55 ans, surpasse Steve Perry, maintenant en années de service. Perry a fait partie de Journey de 1977 à 1987 et de 1995 à 1998.

En première partie, la formation californienne Toto, dirigé par le chanteur-guitariste Steve Lukather, interprétera ses grands succès Hold the Line, Rosanna et Africa.