Météo du jour: du redoux et du temps nuageux sur le Québec

Les champs de nuages qui couvrent le ciel du Québec laisseront tomber quelques flocons sur pratiquement la majeure partie des secteurs mardi, alors que le redoux sera de mise pour le reste de la semaine.

À Montréal et en Montérégie, la couverture nuageuse n’est pas toutefois synonyme d’averses de neige qui sont prévues à 60 % en après-midi avec un mercure au-dessous du point de congélation.

À Québec également, on prévoit 60 % de probabilité d’averses de neige, mais de la neige intermittente pourrait tomber dans les secteurs un peu plus au nord, comme Charlevoix et le Saguenay.

La faible neige pourrait laisser quelques accumulations, peut-être 2 centimètres, dans plusieurs secteurs du centre de la province, notamment en Estrie, en Beauce et en Mauricie, selon Environnement Canada.

Le même scénario de ciel nuageux avec de la faible neige est attendu dans l’est du Québec, mais certains secteurs recevront de la pluie intermittente, en raison de la remontée du mercure, notamment sur la Côte-Nord.

Le temps nuageux aura tendance à persister dans le ciel durant la journée de mercredi avant le retour du beau temps avec des températures printanières pour le lendemain, signe que le froid hivernal est désormais derrière nous.