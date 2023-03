Roger Waters traité d'un des antisémites les plus connus dans le monde

Le concert que devait donner Roger Waters, le 28 mai, sur le site d’un camp de détention juif, lors de la Deuxième Guerre Mondiale, en Allemagne, a été annulé.

Le conseil municipal de la ville de Francfort, qui a pris cette décision, qualifiant l'ex-chanteur et bassiste de Pink Floyd, comme étant un des plus grands antisémites de la planète.

Roger Waters devait se produire au Festhalle de Francfort à l’occasion de sa tournée This is Not a Drill.

Cette salle de spectacle a été, en 1938, un centre de détention pour les citoyens juifs avant leur déportation vers des camps de concentration. Le conseil municipal de Francfort détient 60% des parts de cette salle de spectacle.

« Le contexte de cette annulation est le comportement anti-israélien persistant de l’ancien leader de Pink Floyd, qui est considéré comme l’un des antisémites les plus connus au monde. Il a appelé à plusieurs reprises au boycott culturel d’Israël, établi des comparaisons avec le régime d’apartheid en Afrique du Sud et a fait pression sur les artistes pour qu’ils annulent leurs événements en Israël », a indiqué le conseil de ville à l’Agence de presse Jewish Telegraphic.

La réponse de Waters

On reproche aussi, au musicien, l’utilisation d’un dirigeable gonflable en forme de cochon sur lequel, lors des tournées précédentes, on retrouvait une étoile de David.

En guise de réponse, l’ex-Pink Floyd a déposé une vidéo sur Twitter, du docteur Ramzy Baroud, journaliste au Palestine Chronicle, qui affirme que le soutien de Roger Waters à la Palestine est la seule et unique raison derrière l’annulation de ce spectacle par les autorités municipales.

« Je t’aime, mon frère », a répondu Waters.

Ce concert devait être présenté à l’occasion du segment européen de la tournée This is Not a Drill qui débute le 17 mars à Lisbonne au Portugal. Roger Waters doit se produire, en Allemagne, lors de cette série de spectacle, avec des arrêts à Hambourg (7 mai), Cologne (9 mai), Berlin (17 et 18 mai) et Munich (21 mai). Le concert annulé de Francfort est toujours présent sur le site de Roger Waters.