Si près et si loin à la fois

Trois défaites de suite. Kaiden Guhle qui retourne à l’infirmerie et pour combien de temps ? Personne ne le sait.

Par ailleurs, on serait porté à croire que, en consultant le calendrier des matchs d’ici la fin du calendrier, peut-être que la perspective d’entrer sérieusement dans le derby Connor Bedard prend une autre dimension.

Donc, d’ici la fin de la saison, voici la feuille de route du Tricolore :

Caroline .733

.733 NY Rangers .627

.627 New Jersey .705

.705 Colorado .608

.608 À Pittsburgh .573

.573 À Floride .531

.531 À Tampa Bay .637

.637 Tampa Bay .637

.637 À Boston .831

.831 Columbus .365

.365 À Buffalo .557

.557 À Philadelphie .460

.460 Floride .531

.531 Caroline .733

.733 Detroit .524

.524 Washington .531

.531 À Toronto .667

.667 À NY Islanders .554

.554 Boston .831

Matchs à disputer : 19

19 À Montréal : 11

11 À l’étranger : 8

8 Contre équipe : .800 (2), .700 (3), .600 (5), .500 (7), .400 (1), .300 (1)

.800 (2), .700 (3), .600 (5), .500 (7), .400 (1), .300 (1) Contre Métropolitaine : 9

9 Contre Atlantique : 9

9 Contre Pacifique : 0

0 Contre Centrale : 1

Ça s’annonce pour être un défi de taille.

Donc, si près et si loin. Mais attention, cette équipe a su composer avec l’adversité, dans un contexte bien particulier, alors qu’on cherche à remettre l’entreprise sur les rails.

Un calendrier suggérant que le Canadien pourrait augmenter ses chances de gagner à la loterie, c’est une probabilité, tout en étant bien conscient que cette équipe n’abandonne jamais, elle terminera la saison en respectant la consigne de l’entraîneur Martin St-Louis.

Compétitionner

« On ne pense pas à la fin de la saison, affirme-t-il. On pense surtout à compétitionner à un niveau supérieur, d’aller plus loin dans notre développement. On s’améliore, on joue avec passion. Les joueurs vont écouter et appliquer les consignes des entraîneurs et je dis à mes adjoints qu’il faut apprécier la réponse de tous et chacun. »

Par exemple, dimanche face aux Golden Knights de Vegas, St-Louis n’a pas aimé du tout le début du match... mais son équipe a rebondi. Elle a transformé un match qui se déroulait à sens unique, les Golden Knights menant par la marque de 3-0, en une compétition qui a carrément donné la frousse à l’équipe locale.

Jack Eichel, le leader de la formation, soulignait : « Il ne faut pas s’étonner de la réaction du Canadien. C’est une formation qui progresse, elle lutte constamment avec l’énergie du désespoir. Voyez ce qu’elle a accompli aujourd’hui, tout ça malgré les nombreux absents. »

La mi-avril approche à grands pas. À moins d’un miracle, l’infirmerie demeurera achalandée. Mais les joueurs et la haute direction ont pour mission de donner une nouvelle culture et il n’est pas question de déroger au modèle d’affaires de Jeff Gorton et Kent Hughes.

Et la plus grande qualité de l’équipe, c’est qu’elle compétitionne. Parfois, ce n’est pas chic. Par contre, peut-on évoquer un manque d’effort dans les moments les plus difficiles ? Pas vraiment.

Peu importe l’adversaire, elle mesure sa progression. Elle aura un autre défi de taille à partir de ce soir quand elle affrontera successivement les Hurricanes, les Rangers, les Devils et l’Avalanche, quatre matchs au Centre Bell.

Chances amenuisées

On pourrait facilement affirmer que ses chances de succès sont presque nulles... mais c’est justement ce qui fait du Canadien une équipe qui va aller jusqu’au bout de ses ressources pour obtenir des résultats convaincants.

Terminer bon dernier, c’est impensable. Mais puisque le repêchage de 2023 s’annonce pour être le plus captivant des dernières années, le Canadien risque d’être dans la course pour obtenir un joueur capable de gravir rapidement les échelons.

Cependant, l’objectif, comme il se doit, ce n’est pas nécessairement le classement mais bien de permettre à tous les joueurs passant une audition et à ceux qui ont gagné la confiance des décideurs de poursuivre leur apprentissage.

Courteau au bout de ses ressources

Gilles Courteau aurait mérité une sortie plus attrayante.

Mais bon. Il a pris une décision pour le bien-être de sa famille et aussi pour son bien-être. Devant la commission parlementaire, il a manifestement négligé de bien se préparer pour répondre aux questions.

Omettre de bien lire le document relatant les événements survenus il y a plusieurs années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Il quitte un an plus tôt que prévu. Il ne faudrait pas cependant qu’on classe trop rapidement les faits marquants du règne de Gilles Courteau à la tête du hockey junior québécois. Il a mené sa barque en respectant les objectifs des propriétaires, il a procédé à l’expansion de son circuit dans les Maritimes, il a cherché à répondre aux exigences de ses patrons.

Cependant, j’aurais souhaité que Gilles Courteau cherche à faire revivre le hockey junior comme il l’était jadis au Québec. Avec des équipes dans des villes comme Sorel et Trois-Rivières. Aurait-il fallu pousser les efforts afin de doter le secteur de Longueuil, St-Hubert, Greenfield Park, Brossard, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Rémi, d’une équipe ?

Une nouvelle image

Mais, être propriétaire d’une équipe junior majeur, de nos jours, est un défi énorme. Les amphithéâtres sont moins fréquentés qu’il y a plusieurs années.

Malgré tout, Gilles Courteau peut quitter avec la satisfaction du devoir accompli. C’est certain qu’il aurait préféré aller plus loin dans les objectifs qu’il avait fixés pour son circuit, mais parfois, les propriétaires peuvent rapidement s’interposer pour différentes raisons...

Et, je partage entièrement le commentaire de mon collègue Marc De Foy, parfois, après tant d’années, peut-être trop d’années, il faut une nouvelle voix, il faut de nouvelles idées, il faut un leadership se mariant parfaitement au marché d’aujourd’hui.

Ce sera le prochain défi de Mario Cecchini. Sa feuille de route laisse croire qu’il saura sûrement donner à la LHJMQ une nouvelle image.