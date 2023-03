Tous les stationnements payants: un choix qui pourrait faire fuir les familles de Montréal

Rendre tous les stationnements payants à Montréal pourrait faire fuir les familles de l'île vers la banlieue, craignent l’opposition à l’hôtel de ville et un regroupement de propriétaires immobiliers.

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal a dévoilé mardi son livre blanc pour une meilleure gestion du stationnement. Sa proposition phare est de rendre payantes toutes les places de stationnement sur rue d'ici 2035.

Pour le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, Montréal n’en est pas encore rendue là. Cette position rejoint celle de l’équipe de Valérie Plante, qui a assuré que la tarification pour tous les stationnements n’est pas pour demain.

«Je ne sais pas quand nous y arriverons, mais pour l'instant, nous voulons que les familles restent à Montréal. [Cette proposition] est essentiellement un moyen de leur faire quitter la ville», a expliqué le chef d’Ensemble Montréal en marge d’un point de presse, mardi.

Marc-André Plante, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), partage ce point de vue. Il croit qu’une telle décision pourrait impacter les familles qui sont déjà touchées par l’inflation.

«Est-ce que les familles vont y voir un attrait à demeurer sur l’île et n’y verront pas un obstacle à se loger sur l’île?» s’est-il demandé.

Il pense aussi que la tarification du stationnement sur la rue pourrait rendre la métropole moins attractive que les villes de la banlieue.

«Quand on met en place des politiques qui ajoutent un niveau de la taxation, ça crée une certaine distorsion avec les coûts des logements qui sont en dehors de l’île de Montréal», a-t-il expliqué.

Prêt à discuter

La CORPIQ n’est cependant pas totalement fermée aux propositions avancées dans le livre blanc. Selon M. Plante, la discussion ne doit toutefois pas juste concerner le stationnement sur rue.

«Si la Ville souhaite revoir toute sa politique de stationnement, il va aussi qu’elle regarde les conditions liées aux nouvelles constructions pour le stationnement», a-t-il expliqué.

Ce dernier parle notamment des exigences de construction d’un certain nombre de stationnements privés par logement. Il ne souhaite pas voir la tarification du stationnement sur rue compensée par du stationnement sur l’espace privé.

«Il faut qu’on regarde l’enjeu du stationnement sur l’espace public et privé et qu’on cherche à optimiser au maximum l’espace pour créer plus de logements, parce qu’il en manque dans le marché», a avancé le porte-parole.