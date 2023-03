Crimes sexuels sur des élèves: un prof au primaire de Montréal-Nord plaide coupable

Un enseignant au primaire qui a utilisé son ascendant pour s’attirer des faveurs sexuelles de la part de ses élèves vient de plaider coupable à une kyrielle d’accusations, pour ses crimes qui se sont étalés sur plusieurs années.

DERNIÈRE HEURE

C’est ex-enseignant d’une école primaire de Mtl-Nord, Dominic Blanchette, plaide coupable à de nombreux chefs d’accusation de nature sexuelle à l’endroit de mineures.@tvanouvelles pic.twitter.com/wxdLqmE0Ct — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) March 7, 2023

« Il faisait beaucoup de câlins, il agissait de façon affectueuse. [Une des victimes] se sentait importante à ses yeux. Dans son cellulaire, les policiers ont trouvé des photos érotiques d’une victime, plus de 5500 courriels à une autre qui contenait beaucoup de romance, et plus de 2000 courriels concernant une autre victime », a expliqué Me Annabelle Sheppard alors que Dominic Blanchette plaidait coupable, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Blanchette, 28 ans, était enseignant au primaire, principalement à Montréal-Nord, lorsqu’il s’est mis à cibler de jeunes élèves, parfois au primaire, mais surtout au secondaire.

À coups de manipulation et profitant de son ascendant sur elles, il a réussi à les convaincre de s’adonner à des gestes sexuels avec lui, que ce soit en personne ou par messagerie privée sur internet.

Certains crimes se sont parfois passés chez lui, ou encore lors de camps où il s’arrangeait pour avoir la responsabilité de ses proies. Dans un des cas, il avait tenté de s’en prendre à une élève qui a dû faire semblant de dormir pour avoir la paix.

« Désolé j’ai été trop brusque », avait alors dit Blanchette.

Ses crimes ont commencé en 2017, pour prendre fin lors de son arrestation l’an passé. Il est détenu depuis.

Au total, il a fait cinq victimes, pour des accusations allant de l’exploitation sexuelle aux contacts sexuels sur une mineure de moins de 16 ans. Il a également plaidé coupable de possession de pornographie juvénile.

