Deux mini-hôpitaux privés sont dans les plans du gouvernement

Le gouvernement Legault enclenche aujourd’hui la réalisation des deux mini-hôpitaux privés promis en campagne électorale, a appris Le Journal. Celui de Québec sera spécialisé en pédiatrie et l’autre, à Montréal, en gériatrie.

Deux appels d’intérêt – un pour l’Est-de-Montréal et l’autre pour la Capitale-Nationale – seront lancés au cours des prochaines heures, afin que d’ici six semaines, des exploitants potentiels se manifestent dans le but de matérialiser l’engagement annoncé par François Legault et Christian Dubé, en septembre dernier.

« C’est une première étape et un premier jalon qui est franchi pour concrétiser ce projet », a confirmé en entrevue l’adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Youri Chassin, à qui le premier ministre a confié ce dossier, après les élections.

À terme, l’exploitant privé qui sera retenu pour chacun des projets sera chargé de construire et d’exploiter un mini-hôpital capable de traiter des cas d’urgence mineure et de réaliser certaines chirurgies.

Les soins pour le patient seront sans frais puisqu’ils seront couverts par la carte soleil.

Compléments

Les appels d’intérêt auront chacun une particularité : il sera suggéré, dans celui pour le futur mini-hôpital de l’Est-de-Montréal, d’offrir une clinique externe en gériatrie, alors que dans la Capitale-Nationale, il sera plutôt question de soins spécialisés en pédiatrie.

L’objectif, explique le député de Saint-Jérôme, demeure celui « d’augmenter l’accessibilité » des soins, en complémentarité avec l’offre actuelle du réseau public.

M. Chassin est convaincu que l’ajout de cette option pour les patients québécois permettra, dans l’Est-de-Montréal, « de décharger, par exemple, l’urgence de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ».

QS et le PQ s’y opposent

En début d’année, Québec solidaire a demandé formellement au gouvernement « d’abandonner les mini-hôpitaux privés d’Éric Duhaime ».

« La chaloupe fuit de partout et François Legault veut faire plus de trous ! On a perdu assez d’infirmières comme ça au privé », a soutenu le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors de son caucus présessionnel.

Le Parti Québécois reproche également à la CAQ « de s’entêter » à vouloir mettre de l’avant un modèle qui risque, selon Joël Arseneau, de cannibaliser les ressources du réseau public au profit du privé.

M. Chassin croit au contraire que l’ajout d’une option privée, en complémentarité avec le réseau public, permettra des gains d’efficacité utiles à l’ensemble du réseau.

2 MINI-HÔPITAUX PRIVÉS PROMIS

Un dans l’Est-de-l’Île-de-Montréal

avec une clinique de consultation externe en gériatrie

Un dans la Capitale-Nationale

avec une clinique de consultation externe en pédiatrie

​Construits et gérés par le privé

Frais pour les patients couverts par la RAMQ

Objectif : améliorer l’accessibilité aux services de première ligne

Un des éléments phares du Plan santé de Christian Dubé

Échéancier : d’ici la fin du mandat