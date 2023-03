Une longue reconstruction

S’il y a une leçon à retenir de la dernière semaine, c’est bien que les joueurs du Canadien n’étaient pas très attrayants et que le directeur général, Kent Hughes, devra s’armer de patience dans son processus de reconstruction.

Personne ne s’attendait à ce que Hughes réalise des miracles, car il avait peu de cartes en main pour réaliser de grosses transactions, et dans le fond, je suis bien heureux que de bons vétérans comme David Savard, Mike Matheson, Joel Edmundson et Josh Anderson restent à Montréal.

C’est capital d’avoir des joueurs établis dans une équipe en reconstruction pour bien encadrer les jeunes. Aussi doués soient-ils, les Nick Suzuki, Cole Caufield, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj n’ont pas beaucoup de vécu et ça leur prend des guides.

Probablement qu’avec le juste prix Hughes aurait bougé un vétéran ou deux, mais comme je le disais la semaine dernière, il n’était pas pour en faire cadeau.

Il s’est donc limité à une acquisition au ballottage, Chris Tierny, à une transaction mineure, Frédéric Allard, et à une autre plus importante, Denis Gurianov, en retour d’Evgeni Dadonov.

D’ailleurs, j’aime bien ce Gurianov et il pourrait nous surprendre. À Tierny et Allard aussi de saisir leur chance.

Hughes était menotté

Hughes était menotté et ce sera le cas encore l’été prochain. Comme il n’est pas question qu’il se départe de ses bons espoirs, il ne peut acquérir de joueurs étoiles sans donner des joueurs d’impact. Avec quelques petites transactions, il peut espérer une belle surprise ou deux.

Il obtiendra un très bon joueur avec sa première sélection. Peut-être réussira-t-il à fabriquer une transaction d’importance avec ses dix autres choix, mais il ne faut pas s’attendre à ce que les joueurs autonomes se bousculent pour venir à Montréal, du moins pas encore.

Des Patrick Kane, ça ne court pas les rues et ça sait ce que ça veut. Dans son cas, il n’avait qu’une destination en tête, les Rangers de New York, une équipe attrayante qui peut se rendre loin en séries éliminatoires avec un gardien comme Igor Shesterkin.

La présence d’Artemi Panarin a également joué un grand rôle dans la décision de Kane.

Pour attirer des joueurs autonomes de première qualité, ça prend une équipe aspirante à la coupe Stanley et des gros noms. Le CH n’est pas encore à ce niveau et il n’y a plus de Carey Price ou de Shea Weber dans l’entourage.

Aussi bon soit Nick Suzuki, il n’est pas Connor McDavid et il n’y a pas un joueur vedette dans la LNH qui s’endort le soir en rêvant de venir jouer avec lui.

Le développement

Le Canadien est dans un processus de reconstruction lente et les progrès vont venir de l’intérieur. Quand les Suzuki, Caufield, Guhle et autres seront à maturité et qu’on aura un gardien élite, ce sera plus facile pour Hughes de mettre le grappin sur des joueurs étoiles de l’extérieur.

Pour l’instant, il faut miser sur le développement et sur le repêchage. On sait que Hughes devrait repêcher au moins un excellent jeune avec sa première sélection, mais avant de rêver à la coupe Stanley, il manque encore beaucoup d’éléments.

Le Canadien s’en va dans la bonne direction, on a de bons jeunes défenseurs, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. On ne peut pas brûler les étapes, et la patience est de mise.

Qui veut rester ?

Maintenant, j’ai hâte de voir qui veut réellement rester à Montréal. Il reste encore 19 matchs au calendrier et on aura des réponses à cette question dans les prochaines semaines. Jonathan Drouin et Sean Monahan accepteraient-ils des contrats au rabais ? On verra bien.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Jonathan Quick

Autant j’aurais aimé voir Jonathan Quick terminer sa carrière avec les Kings de Los Angeles, autant je dois admettre que le directeur général Rob Blake a fait un bon coup en allant chercher Joonas Korpisalo chez les Blue Jackets. Quick a été un grand gardien de but, mais il est en fin de carrière. Les Kings jouent bien et ils devaient s’améliorer devant le filet. Avec Korpisalo, ils pourraient aller loin. C’est plate à dire, mais Quick ne sera pas une distraction. Si Korpisalo, ou Pheonix Copley, connaît un mauvais match en séries, les partisans ne pourront réclamer Quick. Blake a bien pensé à son affaire, et bravo au directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekäläinen, qui a satisfait Quick en l’expédiant aux Golden Knights.

Autre dossier pour Bettman

J’ai l’impression que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, n’est pas très heureux des tactiques des directeurs généraux qui expédient des salaires de joueurs blessés sous d’autres cieux. C’est ingénieux, certes, mais la situation est devenue ridicule. Les DG ont trouvé la faille dans le système et ils contournent le principe de plafond salarial auquel Bettman tenait tant en 2004. Je suis convaincu que l’on verra des correctifs bientôt. Même chose pour les « retenues » de salaire.

Les dés sont jetés

Maintenant que les dés sont jetés, on peut se demander qui va se rendre en finale dans l’Association de l’Est. Je ne parierais pas contre le Lighgtning de Tampa Bay, même si Jon Cooper ressent le besoin de brasser le pommier. Andrei Vasilevskiy est tellement fort. Les Rangers sont dangereux, mais qui va arrêter les Bruins ? Ils sont incroyables. Et qui va participer aux séries ? Bravo à Pierre Dorion pour avoir récompensé l’effort des siens et acquis le défenseur Jakob Chychrun. On voit l’impact d’un bon vétéran comme Claude Giroux. Le retour de Cam Talbot arrive au bon moment. Les Panthers ne lâchent pas et les Sabres surprennent, surtout avec une rotation à trois gardiens. Beaucoup de suspense en vue.