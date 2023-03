Voie de contournement: la grogne s'intensif à Lac-Mégantic

Quelque 150 citoyens de Lac-Mégantic et des environs ont déposé des formulaires pour s’opposer aux avis d’expropriation envoyés par le fédéral dans le but de construire la voie ferrée de contournement de Lac-Mégantic.

Le cabinet d’avocats Larochelle-Boutin, qui reçoit les formulaires, s’attend même à ce que leur nombre quadruple d’ici la date limite du 20 mars.

La loi prévoit qu'en partie ou dans leur totalité, ces personnes doivent être entendues dans le cadre d'une audience publique.

Parallèlement à cette contestation, un groupe d'organismes dont l'Union des producteurs agricoles et le Conseil régional de l'environnement ont écrit au ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, afin de réclamer une étude complète et approfondie sur les impacts environnementaux de la construction de la voie.

En plus de détruire 66 hectares de milieux humides, d'en menacer une quarantaine d'autres, on mentionne qu'environ 500 citoyens et quelque 200 résidences seront affectés par le bruit, la pollution et les vibrations.

Le forage aura aussi des impacts sur la nappe phréatique et les puits artésiens des résidents touchés.

Steven Guilbeault a transmis la lettre aux autorités concernées.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a confirmé avoir reçu la demande pour que le projet de voie de contournement ferroviaire de lac Mégantic soit assujetti à Loi sur l'évaluation d'impact.

L'agence dit qu'elle prendra le temps d'étudier la demande et y répondra en temps voulu. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique prendra ensuite la décision finale.