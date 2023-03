Cessons de glorifier un bourreau: l’Université de Moncton doit changer de nom

Plus d’un millier de personnes influentes ont signé une pétition demandant que l’Université de Moncton change de nom. L’idée est de réparer l’histoire et d’arrêter de glorifier un bourreau.

En effet, le colonel britannique Robert Monckton a joué un rôle actif dans l’emprisonnement et la déportation des Acadiens entre 1755 et 1763.

Le gouvernement fédéral décrit les événements ainsi : « En ce jour, en 1755, les autorités britanniques décrètent l’ordre de déporter les colons français vivant sur les terres de la Nouvelle-France (aujourd’hui la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard). Environ 10 000 Acadiens et Acadiennes sont expulsés, séparés de leur famille et envoyés vers des colonies anglo-américaines, en France ou dans les Caraïbes. Des milliers d’entre eux n’arriveront jamais à bon port, emportés par la famine, les maladies et les conditions horribles du voyage. »

Le génocide acadien

En 2003, on reconnaît le 25 juillet comme la Journée de commémoration du Grand Dérangement. Nommons les choses telles qu’elles devraient l’être : ce fut un grand nettoyage ethnique, un génocide si on se tient à la définition de génocide des Nations Unies. Un génocide qui n’a jamais été reconnu comme tel par le gouvernement canadien.

D’ailleurs, alors que Justin Trudeau s’est excusé solennellement pour les pensionnats autochtones, auprès des descendants de militaires noirs victimes de racisme pendant la Première Guerre mondiale, aux Canadiens LGBTQ2, à la communauté italo-canadienne déclarée ennemie de l’État canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale et d’autres encore, pourquoi les Acadiens n’ont toujours pas eu droit à des excuses officielles ? La question se pose.

Se tourner vers l’avenir

Les Acadiens se lèvent avec fierté pour embrasser la modernité, pour arrêter de se définir par la négative. La célèbre auteure Antonine Maillet propose le nom de : l’Université de la Nouvelle Acadie, un nom unificateur, positif, qui permettrait à l’Université de se donner un nouvel élan.

Puisque l’Université de Moncton est la plus grande institution acadienne, c’est un symbole fort. Soyons solidaires de nos compatriotes acadiens qui se tiennent debout !