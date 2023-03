Classique mondiale de baseball: Phillippe Aumont sans la moindre pression

Certains diront que le lanceur québécois Phillippe Aumont n’a pas d’affaire à la Classique mondiale de baseball pour le Canada, mais le principal intéressé ne s’en fait pas trop avec l’opinion des gérants d’estrade.

« Honnêtement, je m’en balance un peu », dit-il avec sa franchise habituelle.

Rendu où il en est dans sa vie, soit propriétaire d’une ferme dans la région des Outaouais et retraité du baseball professionnel depuis 2019, Aumont aurait été fou de refuser l’invitation de l’équipe canadienne pour cette aventure en Arizona. Pourquoi ne pas revivre l’expérience ?

« Je ne me raconte pas d’histoires : il ne faut pas s’attendre à ce que je lance des balles à 95 milles à l’heure, mais je vais essayer d’aider l’équipe, affirme-t-il. J’ai la petite nervosité qui commence à s’installer. Je m’en vais quand même affronter des gars des ligues majeures. »

Rien à perdre

Aumont, 34 ans, a participé à 46 matchs dans la MLB, tous avec les Phillies de Philadelphie, entre 2012 et 2015. Il a longtemps trimballé son baluchon dans les ligues mineures, multipliant au passage les tournois sur la scène internationale, d’où l’appel de l’équipe canadienne. Aumont en est d’ailleurs à sa troisième participation à la Classique mondiale, après avoir représenté le pays en 2009 et 2013.

« Mon état d’esprit, c’est que je suis dans une situation gagnante, peu importe comment ça va se passer, d’ajouter le Québécois. Si je performe bien, je vais être très content. Et si ça va moins bien, je me dis que personne ne s’attend à ce que je performe. »

Garder son bras en place

Aumont n’a pas été utilisé, hier, dans le match préparatoire perdu 11 à 7 face aux Cubs de Chicago. Il doit être envoyé au monticule à titre de releveur, aujourd’hui, contre les Mariners de Seattle. Le Canada débutera ensuite son tournoi dimanche face à la Grande-Bretagne.

Le Québécois Otto Lopez s’est par ailleurs signalé avec deux coups sûrs dans la partie face aux Cubs, à Mesa. En quatrième manche, Abraham Toro a frappé un double, puis Lopez a suivi avec un simple pour pousser son « vieux chum » au marbre.

S’il aborde la compétition sans pression, Aumont s’est néanmoins préparé pour le tournoi en s’entraînant, au cours des dernières semaines, avec les jeunes du programme sport-études des Tyrans de Gatineau.

« Je vais être prêt à prendre la charge de travail qu’on me donne, note-t-il. Il y a des lanceurs avec l’équipe canadienne qui sont en plein camp d’entraînement et leur carrière dans le baseball demeure la priorité. Dans mon cas, si ça va bien, je serai prêt à prendre des manches et rester un peu plus longtemps au monticule. »

« C’est sûr que j’aimerais mieux que mon bras droit soit encore attaché à mon corps à mon retour, j’en ai besoin pour travailler à la ferme, a ajouté le lanceur droitier, en riant. Mais je n’ai pas besoin de faire extrêmement attention. »

La « French connection »

Aumont a salué le fait de pouvoir retrouver plusieurs anciens coéquipiers, le temps d’un tournoi, et jouer avec quelques autres Québécois.

« Je suis content de porter l’uniforme avec ces gars-là, indique Aumont. En plus, il y a une belle “french connection”. Ça fait une belle image pour le baseball au Québec. C’est plaisant de jaser en français avec les Toro, Julien et Lopez. »

« Je peux avoir un rôle de mentor auprès d’eux, mais jusqu’à un certain point, mentionne le vétéran. Les jeunes savent déjà pas mal ce qu’ils ont à faire. »