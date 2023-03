Crave: la désobéissance de Chantale Daigle

Véritable course contre la montre, l’affaire Daigle contre Tremblay, mis en images par Alexis Durant-Brault dans la série «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», est enlevante et d’autant plus raisonnante par le contexte sociopolitique actuel.

L’image au générique de l’oiseau qui se libère de sa cage, tel un canari au fond de la mine, est forte et énonciatrice de la suite. À bientôt 18 semaines de grossesse, Chantale Daigle (Éléonore Loiselle) doit quitter Chibougamau pour se faire avorter à Sherbrooke, mais son ex Jean-Guy Tremblay (Antoine Pilon), un être jaloux, manipulateur et à la personnalité carencée, réussit à obtenir une injonction de la cour pour l’en empêcher.

Se déployant à bon rythme à travers des allers-retours habiles en 1988, l’année de la lune de miel pendant laquelle Chantale s’éprend du beau Jean-Guy, et décembre 1989, la minisérie en six épisodes d’une heure se démarque par la solidité de sa distribution et la qualité de sa réalisation. Alexis Durand-Brault y fait preuve d’une belle sensibilité à l’égard du propos et parvient à recréer avec brio l’époque sans tomber dans le «quétaine». Éléonore Loiselle offre quant à elle une performance de haut niveau, tandis qu’Antoine Pilon réussit à donner à Jean-Guy Tremblay une humanité et une couleur assez intéressante à regarder.

PHOTO Yan Turcotte

L’attention portée aux faits et aux détails est remarquable, que ce soit dans les décors, costumes et coiffures, que dans la verve, expressions et référents de l’époque, notamment à Lady Di, Samantha Fox ou Radio Shack. Daniel Thibault et Isabelle Pelletier, qui signent les textes, ont d’ailleurs eu à leur disposition énormément de matériel sur lequel se baser: plumitifs, archives, de nombreuses entrevues accordées par les principaux acteurs de l’affaire, ainsi que les livres qu’ils ont chacun écrits pour raconter leur version des faits.

À l’été 1989, ce que tout le monde croit être une chicane de couple sur la place publique s’avère être une bataille beaucoup plus profonde: la jeune femme de 21 ans défend la souveraineté de son corps. Elle changera sans le vouloir le cours de l’histoire, de la justice canadienne et les droits des femmes.

PHOTO Yan Turcotte

Peu outillée pour faire face à cette tempête, Chantale peut heureusement compter sur la communauté de militantes qui se grefferont à elle en cours de route et sur l’appui incontesté de sa famille. Le clan Daigle est uni, solidaire et dévoué à la «puce». Mario (Alex Bergeron), Michel (Joakim Robillard) et Marjolaine (Juliette Gosselin) les frères et la sœur de celle-ci comprennent que sa relation avec Jean-Guy est malsaine et l’appuient dans sa décision d’y mettre fin.

L’inexpérimenté Me Bédard (Éric Robidoux), avocat de l’aide juridique établi à Val-d’Or, obtiendra quant à lui toute la confiance de sa cliente malgré les échecs répétés. Il la défendra contre les réputés avocats de Montréal joués par Patrick Hivon et Jean-François Pichette.

PHOTO Yan Turcotte

«Ce n’est pas juste l’histoire d’une femme, et ce n’est pas juste pour les femmes ce «show»-là, c’est pour les êtres humains, c’est pour la liberté humaine», a fait valoir le réalisateur Alexis Durant-Brault, mardi en visionnement de presse, soulignant «l’échec de la magistrature québécoise à trois reprises et l’instrumentalisation de Jean-Guy Tremblay» pour promouvoir les arguments des pro-vie.

«Chantale Daigle n’a jamais été là pour la lumière. Elle a fait ce qu’elle avait à faire et après elle est rentrée dans ses terres. Médiatiquement, on n’en a plus jamais entendu parler», a rappelé la productrice Sophie Laurin, insistant sur le côté noble du personnage.

PHOTO Yan Turcotte

Après cette affaire hautement médiatisée, elle a refait sa vie, a eu quatre enfants et vivrait sous une nouvelle identité. C’est d’ailleurs par le biais de militantes ayant gardé le contact avec elle que la productrice aurait obtenu son accord pour la série.

Les épisodes de «Désobéir: le choix de Chantale Daigle» arriveront au compte-goutte sur Crave, à raison d’un par semaine. Le premier épisode est disponible depuis mercredi.

La série met aussi en vedette Sylvie Dubé et Denis Trudel, Rachel Gratton, Julie Trépanier, Andréanne Théberge, Émilie Bibeau et Marie-Claude St-Laurent.

PHOTO Yan Turcotte

«Le choix de Chantale Daigle» à Séries Mania

«Désobéir: le choix de Chantale Daigle» a été sélectionné à l’important festival international Séries Mania, consacré aux séries télévisées du monde entier. Il s’agit de la seule fiction québécoise à avoir été sélectionnée cette année dans le cadre du volet Panorama international.

«L’affaire Chantale Daigle» racontée par les vraies personnes

Dans quelques semaines, Crave proposera le documentaire «L’affaire Chantale Daigle», porté par la journaliste Noémi Mercier.

Le documentaire révèlera notamment des moments inédits de la course contre la montre de Chantale Daigle par l’entremise de nombreuses images d’archives et d’entrevues réalisées avec les vraies personnes qui ont gravité dans cette histoire; le noyau de femmes qui s’est formé autour de Chantale Daigle, les militantes qui l’ont aidée dans l’interruption de grossesse, une juge de la Cour Suprême, ainsi que les avocats et les médecins qui ont participé de près ou de loin.

«L’affaire Chantale Daigle: le documentaire» réalisé par Gaëlle D’Ynglemare, qui a eu l’idée originale de la fiction, sera disponible en même temps que le dernier épisode de la série.