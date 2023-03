En «couple» avec une élève de 13 ans: une éducatrice spécialisée coupable d’exploitation sexuelle

Une éducatrice spécialisée de Montréal qui a exploité sexuellement une élève de 13 ans qui avait plutôt besoin d’aide, a coupé court aux procédures judiciaires en plaidant coupable ce matin.

«[La victime] s’était présentée au bureau de l’accusée, il y a eu plusieurs rencontres, l’élève se confiait sur sa vie, sur ses relations familiales difficiles», a expliqué Me Karine Lagacé-Paquette de la Couronne, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Juste avant, Véronie Campeau, 41 ans, plaidait coupable de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, ainsi que d’exploitation sexuelle sur l’élève qu’elle était plutôt censé aider en 2011. Mais à la place, l’accusée avait poussé l’adolescente à développer une sorte de relation intime entre elles.

C’est qu’à la suite des rencontres d’aide, Campeau et la victime ont commencé à se voir à l’extérieur de l’école située dans la métropole, dont dans un parc où l’accusée a embrassé la victime sur la bouche. C’était au printemps 2011.

À l’hôtel et au camping

Selon le résumé des faits, Campeau avait développé cette relation illégale alors qu’elle avait un conjoint. Comme elle ne pouvait pas ramener l’adolescente chez elle, l’éducatrice a plutôt loué une chambre d’hôtel, afin de s’adonner à des contacts sexuels sur elle.

Et, fait troublant, des gestes sexuels ont même été posés alors qu’un autre enfant était présent, bien qu'il dormait.

«Elles se comportaient comme si elles étaient en couple», a expliqué la Couronne, en ajoutant que des événements similaires se sont déroulés dans un camping, à deux occasions durant l’été 2011.

La «relation» entre Campeau et l’élève a finalement pris fin à l’hiver 2011, alors que la victime disait vouloir rencontrer des gens de son âge. Or, les deux se sont revues l’été suivant. Et à la suite de contacts sexuels, ils ont «formé officiellement un couple», selon le résumé des faits.

Dénoncer

La relation illégale a éventuellement pris fin en 2014, mais il a fallu attendre plusieurs années pour que la victime porte plainte, après avoir réalisé qu’elle avait été manipulée. Voyant que Campeau continuait à travailler dans une école de Pointe-aux-Trembles et «réalisant l’ampleur» de ce qu’elle avait subi, l’ado s’est présentée au poste de police.

«Elle souhaitait empêcher que ça se reproduise avec quelqu’un d’autre», a dit la Couronne.

Campeau, qui est présentement en liberté sous caution, reviendra à la cour dans les prochains mois pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer. Et selon ce qui a été dit à la cour, la Couronne pourrait demander une peine sévère, tandis que Me Gary Martin de la défense suggérera une certaine clémence pour sa cliente.

«Elle a entamé d’elle-même un suivi psychologique», a-t-il dit au tribunal.

D’ici là, Campeau rencontrera des experts afin de produire un rapport sexologique à son sujet.