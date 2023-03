Les femmes ne doivent pas avoir peur de demander une augmentation de salaire

Négocier son salaire est encore un tabou pour presque la moitié des femmes, selon une recherche d’Indeed sur les perceptions des femmes canadiennes en milieu de travail. Mais huit fois sur dix, celles qui osent font des gains.

Alexandra Garon fait partie de celles qui ont eu l’audace de demander un ajustement de rémunération, car elle estimait que sa prestation de travail et son expérience le justifiaient.

« Ce n’était pas stressant pour moi de demander un salaire qui va avec mes compétences », dit la jeune femme de 29 ans.

Au début, ce qu’elle a demandé n’a pas été totalement accepté. Elle n’a jamais eu l’intention de quitter son employeur pour autant, car elle l’apprécie. Mais, souhaitant mesurer sa valeur réelle sur le marché, elle a posé sa candidature pour un autre emploi, dans une autre organisation.

Devant ce qui lui a été offert, elle a poursuivi la discussion avec son employeur et en 24 heures, celui-ci lui a donné l’augmentation souhaitée.

« J’ai la chance de travailler dans une entreprise qui est à l’écoute. Mon sentiment d’appartenance est fort, je me sens reconnue pour ce que je fais et je suis contente maintenant », dit-elle.

Aller voir ailleurs s’il le faut

Corinne Tremblay*, 30 ans, a pour sa part été approchée par un chasseur de têtes et on lui a offert un poste payé 15 000 $ de plus par année. À ce moment, elle a découvert qu’elle était sous-payée par son employeur. Ce dernier n’a pas voulu lui offrir même les deux tiers de cette somme ; elle a donc opté pour le nouvel emploi.

« Il ne faut pas avoir peur de demander. Le pire qui peut arriver est un refus et alors, on peut toujours changer de job », dit celle qui évolue dans le secteur des assurances.

La pénurie d’effectifs... ça aide !

L’équité salariale est un rêve qui prendra une cinquantaine d’années à atteindre selon les deux tiers des femmes canadiennes, mais la pénurie de main-d’œuvre pourrait favoriser le progrès.

« Avec un taux de chômage à 3,9 %, la balle est dans le camp des chercheurs d’emplois et c’est un bon moment pour avoir la discussion et continuer à progresser », estime Stepan Arman, porte-parole d’Indeed.

Selon la recherche, trois femmes sur quatre souhaitent de la transparence sur les salaires, promotions et récompenses, ce qui faciliterait l’atteinte de l’équité.

« Les freins à la transparence, c’est que les employeurs veulent de la flexibilité pour pouvoir négocier selon l’expérience, mais en donnant une fourchette de salaires dans les offres d’emploi, ça laisse une marge de manœuvre », considère M. Arman.

Dans les offres d’emploi publiées par Indeed au Québec, 68 % contenaient des informations sur la rémunération en 2022, une hausse de 7 % par rapport à 2021.

« Si on ne se sent pas tout à fait reconnue à sa juste valeur, il faut demander un ajustement », conclut Joanie Lemieux, qui a reçu l’augmentation souhaitée en début d’année dans le secteur bancaire.

* Nom fictif, elle préfère rester anonyme

L’équité salariale, une loi née de la solidarité féminine

Photo fournie par Louise Harel Louise Harel

Marraine de la Loi sur l’équité salariale

Si des jeunes femmes osent aujourd’hui demander d’être payées à leur juste valeur, c’est aussi grâce aux avancées des générations précédentes. Au Québec, la Loi sur l’équité salariale, héritage de l’ancienne ministre péquiste Louise Harel, aura 27 ans l’été prochain et il a fallu la pleine solidarité des élues pour la faire adopter à l’Assemblée nationale.

« Toutes les femmes se sont mises derrière Louise Harel, peu importe l’allégeance. On était en minorité, mais on a décidé que cette loi allait passer. Et quand les femmes se tiennent debout ensemble, y a pas grand-chose pour les arrêter ! » se souvient Liza Frulla, alors députée libérale, qui voit encore ce moment comme le plus beau mouvement de solidarité entre élues.

Une forte opposition

Les voix d’opposition étaient nombreuses dans les milieux économiques, y compris chez les collègues ministres qui étaient liés à ce secteur.

« Le Conseil du patronat du Québec et bien d’autres acteurs disaient que ça allait coûter beaucoup trop cher », relate celle qui dirige aujourd’hui l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

La loi a été appliquée graduellement pour donner le temps d’analyser les tâches et responsabilités de divers postes et en arriver à donner des salaires équitables dans les emplois traditionnellement occupés par des femmes.

« Les femmes, nous sommes encore souvent dans l’attitude de prouver ce que nous valons, alors que les hommes disent d’emblée “voici ce que je vaux” », observe Mme Frulla.

La Loi sur l’équité salariale a placé des balises pour aider les femmes à être reconnues à leur juste valeur.