«J’ai peur de les recroiser»: un Montréalais en fauteuil roulant battu dans un ascenseur du métro

Un Montréalais en fauteuil roulant, qui s’est fait agresser et voler en prenant l’ascenseur du métro Berri-UQAM, compte dorénavant éviter plusieurs stations, ne les trouvant plus sécuritaires.

«Je disais “laissez-moi passer s’il vous plaît”, mais on ne me faisait pas de place. En me glissant dans l’ascenseur, j’ai roulé sur le pied d’une des personnes qui était à l’intérieur. Il s’est fâché et s’est mis à me frapper à la tête», explique Alexandre Vallerand, un comédien qui est atteint d’un handicap physique.

C’est en revenant d’un événement qui avait lieu à la cinémathèque québécoise, située à 100 mètres à peine de la station Berri-UQAM, que l’homme de 29 ans a été attaqué. Les quatre personnes qui se trouvaient dans l’ascenseur lui ont également volé son casque d’écoute.

«Je les ai vus toute la semaine. Ils traînaient près de l’entrée et j’avais l’impression qu’ils me surveillaient. J’ai peur de les recroiser», déplore-t-il.

Phénomène inquiétant

Cette violence, Alexandre Vallerand constate qu’il y en a de plus en plus au centre-ville de Montréal. Préférant utiliser l’autobus et le métro que de devoir dépendre du transport adapté, il entend éviter certaines stations à l’avenir.

«Dans ma tête, ça s’arrête à la station Bonaventure, je n’irai pas plus loin dorénavant», ajoute celui qui s’attriste de ne pas pouvoir retourner à la cinémathèque pour y regarder tous les films qu’il comptait voir cette semaine.

Avec son fauteuil roulant et sa musculature frêle, le jeune comédien est fréquemment la cible de gens mal intentionnés.

«Alexandre a souvent été victime d’intimidation. Il s’est déjà fait voler son cellulaire et son portefeuille dans les rues de Montréal», déplore son père, Charles Vallerand.

Ses parents souhaitent que des solutions concrètes soient mises en place pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’utiliser de façon sécuritaire les ascenseurs présents dans 24 stations de métro à Montréal.

«On pourrait même s’asseoir avec le nouveau directeur du SPVM pour en discuter, parce que ce n’est pas normal que des personnes vulnérables vivent ce genre de situation», ajoute-t-il.

Un problème majeur

Autre problème : les ascenseurs dans plusieurs stations, comme Lionel-Groulx et Berri-UQAM, sont souvent souillés.

«C’est dégueulasse, il y a toujours de l’urine et des excréments. Même mon fauteuil finit par sentir mauvais. Pas étonnant que plusieurs parents avec des poussettes les évitent, moi, je n’ai pas le choix», lance Alexandre à propos de l’ascenseur de Berri-UQAM.

Encore sous le choc, le comédien compte rester à la maison pour les prochains jours, lui qui a souffert d’importants maux de tête à la suite de l’attaque.

Interpellé par Le Journal, le directeur général du Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de Montréal, Serge Poulin, était choqué d’apprendre qu’une personne handicapée avait été battue dans le métro. Il réclame une meilleure sécurité pour les milliers d’usagers qui se déplacent en transport en commun chaque jour.

De son côté, la STM ajoute qu’un «plan d’action conjoint avec le SPVM permettant d’assurer un équilibre social dans le réseau du métro» sera effectif d’ici la fin de la période hivernale.

Cette stratégie se traduirait par «une présence accrue sur le terrain, mais aussi par des interventions ciblées dans des secteurs jugés plus problématiques», nous informe-t-on.