Junior Extra: le classement se resserre

Malgré deux performances honnêtes, l’Océanic n’est pas parvenu à freiner la séquence victorieuse des Olympiques de Gatineau, qui ont quitté Rimouski avec une 15e victoire de suite dimanche dernier. Cela a eu pour effet de serrer la lutte pour la troisième place de l’Association de l’Est toujours occupée par l’Océanic, mais avec seulement un point d’avance sur les Saguenéens. Avec quatre victoires de suite, les Wildcats de Moncton s’approchent à quatre points de l’Océanic avec un match en main sur Rimouski et deux sur les « Sags ». Ce qui a retenu l’attention la semaine dernière, c’est la fermeture du Colisée Financière Sun Life en raison de la présence d’amiante.

Ils se sont démarqués

Xavier Filion

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

William Dumoulin

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Charles Côté

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 0 but | 1 passe | 1 point

Sous la loupe

Xavier Filion

Photo fournie par Alexandre d'Astous

L’attaquant de 20 ans a célébré son 200e match en carrière dans la LHJMQ en marquant le seul but de l’Océanic samedi dans la défaite contre les Olympiques. Choix de 5e ronde des Saguenéens en 2018, Filion n’a joué que six matchs avec cette équipe avant de se joindre aux Remparts pour trois saisons et à l’Océanic cette année. Il compte 32 points en 40 matchs.

Ce qu'ils ont dit

« Nous n’avons pas été déclassés par une des équipes les mieux outillées dans la Ligue. Les gars n’ont pas baissé les bras en troisième. Nous avons eu quelques bonnes chances après avoir réduit l’écart à 4 à 2. »

-Serge Beausoleil après la défaite de 5 à 2 dimanche

« Ce fut une semaine chargée. On revient d’un trois en trois et on ne peut pas entrer dans le Colisée. Mercredi, on me dit de nous préparer à aller jouer deux matchs locaux à Gatineau. Je n’étais pas de bonne humeur. Heureusement, tout est entré dans l’ordre jeudi. »

-Serge Beausoleil à propos de la situation au Colisée

L'horaire de la semaine