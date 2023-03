Junior Extra: Un rare passage à vide

La longue liste de blessés des Remparts semble commencer à peser lourd. Alors qu’ils ont été intraitables dans la grande majorité de leurs matchs cette saison, les Diables rouges traversent en ce moment leur premier passage à vide de la campagne, comme en témoignent les trois revers consécutifs qu’ils ont subis (avant la rencontre d’hier face au Drakkar). Mais il faut dire que deux de ces parties ont été perdues aux mains de puissants rivaux : les Mooseheads de Halifax et le Phœnix de Sherbrooke, meneurs respectivement dans la section Maritimes et dans la section Centre.

• À lire aussi: Junior Extra: le classement se resserre

• À lire aussi: Junior Extra: course folle vers les séries

• À lire aussi: Junior Extra: apprentissage important

Ils se sont démarqués

Zachary Bolduc

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Justin Robidas

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Charles Savoie

Photo courtoisie, LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Sous la loupe

Evan Nause

Photo d'archives, Didier Debusschère

De retour après six semaines d’absence, le vétéran défenseur a récolté une aide en deux matchs la semaine dernière. Retrouvera-t-il la touche qui faisait de lui l’un des meilleurs défenseurs du circuit avant sa blessure ?

Ce qu'ils ont dit

« On cherche à trouver ce qu’on peut faire comme groupe pour revenir dans le sentier de la victoire. »

-Patrick Roy, au sujet de la séquence de trois défaites

« Toutes les équipes passent à travers une période plus difficile, comme celle qu’on vit présentement, mais on sera encore plus forts après lorsqu’on s’en sera sortis. »

-Le défenseur Nicolas Savoie, qui estime que les Remparts doivent mieux jouer en défensive

L'horaire de la semaine