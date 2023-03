La DPJ n’est pas censée protéger les enfants?

Corrigez-moi si je me trompe, mais la DPJ, c’est bien la Direction de la protection de la jeunesse, non ?

Et dans le dictionnaire, le mot « protection » veut bien dire « action de protéger contre un danger, une menace » ?

Si oui, voulez-vous bien me dire pourquoi la DPJ a permis à une femme qui avait fait l’objet d’un signalement de continuer d’avoir la garde partagée de sa fille ?

Alors que la DPJ savait fort bien que la dame en question avait – et depuis longtemps – de graves problèmes de consommation de drogues dures ?

PROTECTION, MON ŒIL !

Je parle bien sûr du meurtre horrible de la petite Maélie Brossoit-Nogueira, six ans, tuée en juillet 2020 de 80 coups de couteau par sa mère qui était en pleine crise de psychose après avoir pris du GHB, des speeds, un anxiolytique et du pot.

Comme m’a dit mon collègue Maxime Deland, qui couvre les affaires policières : « Fais le geste, avec ton bras, de donner des coups de couteau, Richard. Tu vas voir qu’après 20, tu vas être fatigué... La mère en a donné 80. »

La DPJ connaissait les problèmes de la mère. Elle savait qu’elle était suicidaire, polytoxicomane, et qu’elle avait de la difficulté à prendre soin de sa fille.

Mais on a malgré tout refusé de lui retirer la garde de son enfant...

Et on appelle cet organisme Direction de la PROTECTION de la jeunesse ?

Protection, mon œil !

Comme m’a dit l’avocate spécialisée dans le droit de la famille, Me Valérie Assouline, hier à QUB radio, des parents ont déjà perdu la garde de leurs enfants pour moins que ça.

Et regardez bien : personne ne va perdre son boulot à la DPJ.

Personne.

Car c’est comme ça au Québec : personne n’est imputable. Personne n’est responsable.

Les drames arrivent comme ça, tout seuls.

LA DPJ « ENQUÊTE »

La petite Maélie avait une grande sœur.

Trois mois avant le drame, celle-ci a demandé à être placée dans une famille d’accueil, car elle était inquiète de la présence de drogues dures dans la maison.

Non seulement ça, mais la mère de l’accusée elle-même a appelé la DPJ pour dire que sa fille était incapable de prendre soin de sa petite-fille à cause de ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues !

Qu’a fait la DPJ ?

Elle est allée visiter la mère de Maélie, elle a mené une « enquête » (qui, j’en suis sûr, était très exhaustive), et elle a décidé de fermer le dossier.

« Oui, il y a des failles, oui, la mère se drogue, mais elle peut continuer de recevoir sa fille chez elle... »

Ça, c’était en avril 2020.

Le 23 juillet, la petite Maélie était retrouvée inerte dans la salle de bain, où elle s’était réfugiée pour se protéger de sa mère, qui la poursuivait, un couteau dans chaque main, comme Jack Nicholson dans The Shining.

PLUS JAMAIS ÇA ?

On va faire comme on a fait à Granby, au lendemain de la mort de la « petite martyre ».

On va dire « Plus jamais ça ! »

« Ça ne se reproduira plus ! »

« À partir de maintenant, ça ne se passera plus comme ça ! »

Promesse d’ivrogne.