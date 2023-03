La montre qui plaira à tous les utilisateurs d’Android

Le géant Google a voulu ratisser large en créant sa première montre, la Pixel Watch. D’abord, il a créé une montre à taille unique (one size fits all), d’allure très classique et elle n’exclut aucun utilisateur Android ou, si vous préférez, il n’y a pas de fonctions exclusives.

Par exemple, la fonction de rythme cardiaque fonctionnera peu importe l’appareil mobile; un Pixel 6, un Z Flip 4 de Samsung ou encore un Surface Duo 2 de Microsoft. De plus, la banque d’applications sur la boutique Play Store est abondante. Les seuls mis de côté sont les utilisateurs d’appareils iOS d’Apple.

Google

Avec les caractéristiques des montres Fitibit

À l’essai, la montre Google Pixel Watch affiche automatiquement bon nombre de notifications, lesquelles peuvent être lues par un balayage vers le haut sur le verre de la montre.

Elle intègre les applications de santé et de remise en forme de sa marque Fitbit, une société qu’elle a achetée en janvier 2019. À ce propos, plusieurs estiment que la société Fitbit disparaîtra une fois qu’elle sera avalée par le géant Google (Alphabet), comme c’est souvent le cas lorsqu’une petite entreprise est rachetée par un conglomérat.

Au poignet pendant plusieurs jours et nuits, la montre propose d’agréables cadrans, certains joyeux mêmes, et utiles. Son utilisation ressemble un peu à celle de son concurrent, l’Apple Watch.

L’intégration des fonctions Fitbit à celles de Google est très bien réussie. Les applications Google fonctionnent sans problème et le suivi de la santé avec Fitbit est toujours aussi efficace.

Google

Une première montre Google bien réussie

Toujours à l’utilisation, cette montre Pixel ressemble davantage à sa concurrente Apple Watch. En d’autres mots, le système Wear OS de Google sur sa Pixel Watch se démarque étonnamment du système des montres Samsung.

Vous aimerez cette montre Pixel si vous êtes un utilisateur d’Android et encore davantage avec un téléphone intelligent Pixel récent. Les applications sont d’ailleurs très nombreuses sur la boutique Google.

Il est possible de personnaliser cette montre avec différents bracelets adaptés aux circonstances; soirées, sports, travail, etc. Neuve, cette Pixel Watch est livrée avec un bracelet en silicone très sobre.

Ce qu’on aime moins, on finit par remarquer que la pile ne dure pas aussi longtemps qu’on l’aurait souhaité. Aussi, le mécanisme d’arrimage du bracelet n’est pas facile au début, même si on finit par le comprendre.

Vous devez appuyer sur ce bouton avant de faire glisser l’extrémité du bracelet. Pour le rattacher, vous devez l'aligner avec le bouton et appuyer dessus avant de le remettre en place. Vous verrez, c’est plus simple à dire qu’à faire.

Quant à la pile, vous avez la possibilité d’opter pour un écran toujours allumé, ce qui fera diminuer l’autonomie de la pile.

Intéressant par contre, c’est la fonction Sunlight Boost qui accroît la luminosité de l’écran pour lire l’heure en plein soleil.

Plus votre utilisation de la montre sera intensive, moins la pile durera.

Google

Fonction de détection des chutes

Le 28 février dernier, Google a déployé la détection des chutes pour tous les utilisateurs de la Google Pixel Watch. Grâce à des capteurs de mouvement et à l'apprentissage automatique sur l'appareil, la Pixel Watch est capable d'identifier si les utilisateurs font une chute brutale, et de les mettre en relation avec de l'aide si nécessaire.

Prix

La version de base Bluetooth et WiFi coûte 400 $. En ajoutant la fonction cellulaire LTE 4G, le prix monte à 480 $, prix arrondis.

Comme Fitbit pour ses produits, Google offre six mois d’abonnement sans frais à Fitbit Premium à l’activation de la montre, laquelle est offerte en quatre couleurs.

Si vous cherchez une montre intelligente made by Google, celle-ci sera la vôtre. Associant Wear OS de Google à une forte dose de Fitbit (qui appartient à Google), cette Pixel Watch offre toutes les fonctionnalités préinstallées de style de vie et de conditionnement physique que vous attendez d'une montre intelligente haut de gamme, y compris les appels et textos, les paiements mobiles et les commandes de maison intelligente.