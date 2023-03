Le hockey n’est pas un jeu de salon

Je fais de la radio depuis 60 ans et j’entends dire environ tous les cinq ans que cette fois, on va mettre fin aux bagarres au hockey... et je ne peux plus y croire!

Le Journal de Québec annonçait lundi que des décideurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) veulent sévir plus lourdement pour empêcher les bagarres.

L’époque a changé, dit-on. Même Patrick Roy, qui laissait ses propres fils se battre sur la patinoire dans les années 2000, se prononce pour la fin des bagarres.

Mon collègue des sports Marc De Foy dit que la bagarre ne fait PAS partie de l’ADN du hockey, que ça a toujours été puni... mais je constate qu’historiquement, cette dimension a toujours été présente.

Le culte du hockey, chez les pauvres Canadiens français, aurait-il été aussi fort sans cette dimension pugilistique ?

Maurice Richard ne craignait pas de jeter les gants au besoin.

Slap Shot

Dans la comédie Slap Shot, l’équipe de hockey d’une petite ville se rend compte que l’aréna ne se remplit d’une foule enthousiaste que quand ça joue dur. Combien de fois n’a-t-on pas constaté ce phénomène ?

En revanche, s’il faut que le hockey ressemble à celui des joutes d’étoiles archiplates où l’on ne se touche pas, par crainte des blessures, ou encore à celui des Jeux olympiques où l’on ne voit pas de mises en échec, on va voir les foules fondre dans les estrades.

Gladiateurs

Nos gens aiment le hockey. Ce n’est pas un jeu de salon. C’est un ensemble d’habiletés et de robustesse.

La preuve, c’est qu’on aime bien ce hockey fulgurant avec les géants qui occupent nos patinoires.

Bref, quand il est question d’éradiquer la bagarre du hockey, rangez-moi parmi les sceptiques. Chassez le naturel, il revient au galop.

Quant à Gilles Courteau, il ne méritait pas cette lapidation, et j’espère qu’on gardera fièrement le trophée qui porte son nom.