Le Wild retient son souffle: une blessure inquiétante pour Kirill Kaprizov

C’est la panique au Minnesota: l’attaquant vedette Kirill Kaprizov a quitté le match du Wild de mercredi, remporté 4 à 2 face aux Jets de Winnipeg au Canada Life Centre.

En milieu de troisième période, l’ailier russe était en protection de rondelle lorsqu’il a été écrasé de façon maladroite par le défenseur format géant Logan Stanley et ses 228 lb. Il a peiné à se relever et s’est lentement dirigé vers le vestiaire avant de faire l’impasse sur le reste de la rencontre.

En plein cœur de la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, le Wild ne peut simplement pas se passer des services de Kaprizov. Il a inscrit 39 buts et 74 points en 65 matchs.

Si sa perte n’aide en rien la cause des hommes de Dean Evason, leur victoire face aux Jets, elle, sera accueillie à bras ouverts. Dans la section Centrale, l’équipe manitobaine perd tranquillement du terrain sur ses plus proches poursuivants et pourrait rapidement être exclue du portrait des éliminatoires après avoir baissé pavillon neuf fois à ses 11 derniers matchs.

Marcus Foligno a mené la charge pour le Wild en ouvrant la marque, en plus de se faire complice de Frédérick Gaudreau au deuxième engagement. Le Québécois a battu Connor Hellebuyck entre les jambières à la suite d’une superbe feinte.

Ryan Hartman a aussi fait scintiller la lumière rouge en période médiane, mais les Jets ont répliqué par l’entremise de Stanley et Nino Niederreiter. Depuis son acquisition des Predators de Nashville, l’attaquant suisse a inscrit deux buts et quatre points en cinq duels.

Marc-André Fleury s’est dressé tel un mur devant les 46 autres tentatives adverses. À ses quatre derniers départs, la fierté de Sorel présente un dossier de 4-0-0, un taux d'efficacité de ,960 et une moyenne de buts alloués de 1,23.

Mason Shaw a cloué le cercueil des Jets dans un filet désert.

Kubalik hante les «Hawks»

À Detroit, l’ancien des Blackhawks de Chicago Dominik Kubalik a joué un vilain tour à son ancienne équipe en marquant le but vainqueur dans une victoire de 4 à 3 des Red Wings.

Avec 4 min 7 s. à écouler, l’attaquant tchèque a complété une mise en scène d’Andrew Copp et Gustav Lindstrom dès la mise au jeu en territoire ennemi. Son tir a percé l’armure d’Alex Stalock, qui a tout de même effectué 37 parades dans la défaite.

Quelques instants plus tôt, Lucas Raymond avait créé l’égalité en faisant dévier un lancer de son compatriote suédois Robert Hagg. Il s’agit de son 16e filet de la saison, lui qui en a inscrit 23 à sa campagne recrue.

Le Québécois Alex Chiasson a aussi brillé dans la victoire, quelques jours après s’être joint au club du Michigan. À son troisième match de la saison dans le circuit Bettman, il a récolté deux mentions d’aide. Il a notamment préparé le but de Dylan Larkin à l’aide d’une superbe passe entre les jambes.

Jake Walman a aussi fait secouer les cordages pour les Wings. Taylor Raddysh, avec un doublé, et Joey Anderson ont quant à eux démystifié Ville Husso.