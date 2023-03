Les Français et le «droit à la paresse»

La France est perturbée depuis des semaines par des grèves et manifestations en série pour obliger le gouvernement Macron à revenir sur son engagement électoral de repousser la retraite de 62 à 64 ans.

Même s’ils ont une productivité au travail supérieure à la moyenne, les Français sont souvent perçus à l’étranger comme oisifs, des accros aux « temps libres » et aux « congés payés ». En 2017, Macron s’en était déjà pris aux « fainéants » qui s’opposaient à sa réforme de la loi sur le travail.

Fainéants et traîne-savates

C’est qu’à gauche, en France, l’oisiveté a une longue tradition idéologique. Ce qui s’y passe actuellement rappelle le célèbre pamphlet Le droit à la paresse, de l’agitateur Paul Lafargue paru en 1880.

Militant du Parti socialiste et proche de l’anarchiste Pierre Joseph La propriété c’est le vol Proudhon, Lafargue dépendait lui-même pour vivre du soutien financier de Friedrich Engels. Comme d’ailleurs son beau-père, Karl Marx.

La crise sociale actuelle révèle que Lafargue a toujours des émules et des adeptes en France, dont la députée écolo Sandrine Rousseau. C’est une ardente « intersectionnaliste », qui propose que la gauche entrelace toutes les luttes sociales : égalitarisme, écologisme, féminisme et antiracisme. Québec solidaire, nous voilà !

Pour elle, le travail est une « valeur de droite » que la gauche et les Verts doivent combattre en menant campagne pour un « droit à la paresse » en luttant – croyez-le ou non – contre la propriété, la prospérité et la croissance.

L’aube du « temps des vieillards »

La moyenne d’âge de retraite des pays européens est de 65 ans. La France (62 ans) est très loin derrière l’Italie et l’Islande (67 ans). Au Royaume-Uni, on peut partir à la retraite à 66 ans.

L’accélération du vieillissement des populations associée à l’accroissement de l’espérance de vie va inéluctablement obliger les vieillards qui en sont capables à rester au travail. À moins de favoriser l’entrée accélérée de dizaines de millions de jeunes provenant d’Afrique et du Moyen-Orient.

Les pays où l’on part tôt vont obligatoirement augmenter l’âge de départ à la retraite pour rattraper et dépasser ceux où l’on part déjà à 67 ans. En Belgique, cet âge passera de 65 ans à 67 d’ici à 2030 (66 ans en 2025). Il augmentera progressivement au Danemark pour atteindre 69 ans en 2035.

La Hollande, toujours aussi socialement progressiste, va beaucoup plus loin, liant l’âge de la retraite à l’espérance de vie. À partir de 2024, les Néerlandais devront avoir 67 ans pour prendre leur retraite et, en 2025, l’âge de la retraite commencera à augmenter de 8 mois pour chaque année d’allongement de l’espérance de vie.

L’improductivité de ceux qui demandent le droit à la paresse oblige ceux qui ont « le cœur à l’ouvrage » de travailler plus pour les faire vivre. Le « droit à la paresse » c’est l’exploitation par les oisifs de la fébrilité laborieuse des plus socialement utiles.