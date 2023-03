Les jeux du Québec: des fourgons mortuaires pour transporter les blessés

Sports Québec a souligné hier soir le 50e anniversaire de la première finale des Jeux du Québec qui a eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup, et comme Bob Dylan le chantait : le monde et les temps changent.

Tout d’abord, les disciplines ne sont plus les mêmes. En 1971, l’athlétisme, le baseball et le soccer avaient – et ont toujours – leur place aux Jeux d’été. Toutefois, d’autres disciplines ont été abandonnées, comme la crosse et le hockey sur gazon.

À l’époque, les athlètes inscrits n’étaient pas tous âgés de 12 à 17 ans. Au tennis, les organisateurs avaient mis en place une catégorie « 45 ans et plus ».

Des épreuves pour les adultes avaient aussi été présentées dans les compétitions de tir, de ski nautique, de cyclisme... et de pétanque.

Des corbillards en urgence

À l’époque, les ambulances se faisaient rares. Pour présenter les Jeux du Québec en toute sécurité, les organisateurs avaient dû se creuser la tête pour trouver une solution puisque seulement deux véhicules d’urgence étaient disponibles dans la région.

Avec plus de 3200 athlètes, plusieurs sites de compétition ainsi que des milliers de spectateurs et d’accompagnateurs, ce nombre était insuffisant.

Le comité des Jeux s’est donc tourné vers les coopératives funéraires, qui ont accepté de prêter quatre corbillards. Eh oui, les athlètes blessés étaient transportés dans un fourgon mortuaire ! Les six voitures en service n’ont pas chômé, roulant pendant 362 heures et parcourant 1165 km.

Photo fournie par la Société d’histoire de Rivière-du-Loup

Un hélicoptère de la Sûreté du Québec était également en permanence sur le site pour les urgences extrêmes.

Pour les premiers Jeux du Québec, le défi pour la transmission et la compilation des résultats était de taille et paraissait même insurmontable.

Les organisateurs se sont dotés de plusieurs machines à écrire et ils ont eu besoin d’un circuit fermé de télévision, de la radio, de téléphones pour assurer les communications. Même l’armée canadienne a été mise à contribution pour les sites éloignés.

Photo fournie par Renée Giard

Plus que la Coupe Stanley

Les Jeux du Québec de 1971 ont profité d’une couverture médiatique nationale qui peut sembler démesurée aujourd’hui.

Interrogé, l’auteur Gilles Dubé va même jusqu’à dire que la couverture de la Coupe Stanley dans les années 1960 était pratiquement de la petite bière à côté de celle des Jeux en 1971.

« Ce n’est pas compliqué, les journalistes qui écrivaient sur les Olympiques et sur les gros événements sportifs, les Richard Garneau et compagnie, ils étaient à Rivière-du-Loup », raconte l’homme.

Ce sont plus de 150 journalistes de la presse écrite et parlée qui ont été accrédités. Toutes les grandes chaînes nationales de radio et de télé ainsi que tous les quotidiens de la province étaient du rendez-vous.

Le Journal de Québec avait quelques journalistes et photographes sur place. Chaque matin, des camelots passaient sur les sites de compétition pour distribuer des exemplaires du Journal.

Le saviez-vous?

Une grosse épicerie

Les jeux du Québec de 1971 avaient un budget de 220 000 $ comparativement à 8,5 M$ en 2023. À l’époque, entre 30 000 et 35 000 repas ont été servis aux athlètes. Selon les extrapolations du chef cuisinier, Roméo Bouchard, un total de 110 500 tranches de pain, 454 kg de beurre, 182 kg de bœuf haché, 2360 kg de légumes et 3 tonnes de pommes de terre auraient été engloutis par les compétiteurs.

Et c’est sans compter les autres aliments ! Pour étancher leur soif, les jeunes athlètes auraient consommé 740 litres de lait, 400 litres de lait au chocolat, 4 000 chopines de jus d’orange (parce que dans le temps c’étaient des chopines) et plus de 1 400 litres de jus de raisin. Les dépenses liées à l’alimentation des athlètes se sont chiffrées à plus de 40 000 $, ce qui aujourd’hui représenterait plus de 350 000 $.

Source : Laura Martin (Les Jeux du Québec)

Des souvenirs inoubliables pour une mère

Photo fournie par Guylaine Dumont

Reconnue comme la plus grande joueuse canadienne de tous les temps en volleyball, Guylaine Dumont a eu le bonheur de participer aux Jeux du Québec comme athlète, mais ses plus beaux moments, c’est surtout comme mère de famille qu’elle les a vécus.

Mariée à Gregor Jelonek – l’entraîneur du patineur Laurent Dubreuil –, celle qui avait enflammé le pays aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 est une autre athlète qui ne se gêne pas pour faire la promotion du sport amateur. Elle a d’ailleurs été ambassadrice des Jeux du Québec en 2019.

Photo d'archives, Agence QMI

Les enfants du couple ont un palmarès fort impressionnant à la finale provinciale. Gabrielle a participé en soccer à Shawinigan en 2012, et en patinage de vitesse courte piste à Ville Saguenay en 2013 et à Drummondville en 2015.

Pour sa part, Cloé était à Thetford Mines en 2018 comme joueuse de soccer et à Québec en 2019 comme patineuse de vitesse courte piste. En 2021, elle a eu la déception de rater sa troisième participation à Rivière-du-Loup en raison de la pandémie.

« De suivre nos jeunes, ce n’est pas du tout le même feeling que de participer à une compétition en tant qu’athlète. Ça nous fait cheminer beaucoup comme parents, dit-elle, se qualifiant de vieille maman. J’ai eu le bébé de la famille à 39 ans », ajoute-t-elle en riant.

Photo fournie par Guylaine Dumont

Aujourd’hui, Gabrielle fait partie de l’équipe canadienne de relève et Cloé vient de gagner deux médailles aux Jeux du Canada avec Équipe Québec. Les deux ont opté, comme leur père, pour le longue piste.

Une médaille inattendue

En 1981, Guylaine Dumont a participé aux Jeux du Québec à Hull en athlétisme. Elle venait de commencer avec le club et avait très peu de chances contre des jeunes qui s’entraînaient depuis quelques années déjà.

« C’est la première compétition que je vivais. Partir de la maison pour le sport – et j’étais très timide en plus –, c’était quelque chose de gros », mentionne celle qui avait déjà une très bonne impulsion pour le saut en longueur.

Alors qu’elle pensait retourner à la maison sans médaille, une collègue qui devait s’élancer pour la course à relais 4 x 100 m s’est blessée.

« Juste avant la course finale, on m’a montré comment passer le témoin, et finalement on a gagné une médaille. Je me concentrais tellement à ne pas rater le transfert du témoin que le reste était quasiment secondaire », se rappelle-t-elle.

Des années plus tard, elle côtoie l’une de ses coéquipières à ce relais 4 x 100 m. Par hasard, elle a revu Simone Lemieux – conjointe du patineur Benoit Lamarche –, et depuis, les deux mamans suivent les exploits de leurs enfants.

« C’est quand même incroyable quand je repense à tout ça. On était dans la même voiture pour aller à une réception des anciens olympiens chez Gaétan Boucher et en parlant elle m’a dit : “C’est toi la fille qui avait remplacé notre coureuse blessée.” »

Recommencer pour les Jeux

Quand elle repense à sa carrière et au cheminement de ses enfants dans le sport, elle admet qu’une compétition comme les Jeux du Québec va bien au-delà des médailles.

Elle raconte que sa fille Cloé avait arrêté de patiner à un certain moment et elle a décidé de reprendre l’entraînement spécialement pour aller aux Jeux du Québec.

« Sa motivation, c’était de participer aux Jeux du Québec. C’est l’étincelle qui lui a donné le goût de recommencer, et aujourd’hui elle continue de faire et d’aimer ce sport », conclut la membre du Panthéon des sports du Québec.