Madonna officialise sa relation avec son jeune amant avec une photo Instagram

C’est confirmé : Madonna a un nouvel amant! La photo que la vedette a publiée en story Instagram est sans équivoque: on y voit la chanteuse et Josh Popper s’embrasser à travers des masques voilés.

Madonna a partagé mardi une suite de publications Instagram éphémères sur lesquelles on la voit costumée en «Kween Ester» (reine Ester) pour célébrer Pourim, cette fête juive rappelant l’Halloween commémorant justement les événements relatés dans Le livre d’Esther. Si Madonna n’est pas juive, on sait qu’elle est depuis longtemps une ambassadrice de la kabbale.

Photo tirée d'Instagram, Madonna

La photo d’elle embrassant son jeune amant vient ainsi confirmer sa relation intime avec l’athlète de 29 ans. La vedette y a ajouté la mention «Killers who are partying» (Tueurs qui font la fête).

Les spéculations allaient bon train depuis que la Madone avait été aperçue sur des photos publiées par l’entraîneur de boxe Josh Popper sur son compte Instagram en mars dernier.

Sur l’une d’elles, on voyait la chanteuse de 64 ans faire semblant de se cacher derrière le jeune homme musclé qui serait également l’entraîneur d’un des deux fils de l’artiste.

Ces publications faisaient également suite à la rupture de Madonna avec Andrew Darnell, son ancien amoureux de la dernière année, un mannequin âgé de 23 ans.

Josh Popper est déjà poursuivi par les paparazzis qui font tout pour en savoir plus sur le nouvel homme dans la vie de la Madonne. Il a été aperçu à New York, en route vers son gymnase de boxe Bredwinners (dont il est propriétaire et où il enseigne), quelques heures après la publication des photos.