Marie-Ève ​​Dicaire annonce sa retraite de la boxe

La boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicaire a annoncé sa retraite dans une lettre publiée mercredi après-midi, une heure avant la tenue d’une conférence de presse visant à confirmer le tout.

L’athlète de 36 ans a donc profité de la Journée internationale des femmes pour révéler ses intentions. Ayant décroché deux fois le titre mondial des poids moyens légers de l’IBF, Dicaire (18-2-0, 1 K.-O.) a baissé pavillon par décision unanime devant la Britannique Natasha Jonas à sa dernière sortie, le 12 novembre à Manchester, dans un combat d’unification des ceintures IBF, WBC et WBO.

«Tous ces combats reportés m’ont permis de commencer à travailler dans les communications et les médias, chose que je contemplais déjà en songeant à mon après-carrière, a-t-elle notamment écrit en évoquant au passage les nombreux changements de plan vécus ces dernières années à son calendrier de boxeuse. Je vais maintenant pouvoir me gâter et répondre à ma curiosité de vouloir faire autre chose. Je me suis imposé tellement de sacrifices [...] à repousser les limites de mon corps et de mon esprit.»

Aussi, le scénario était déjà écrit dans son esprit.

«C’était important pour moi de livrer un dernier combat, d’aller boxer en Europe et de tenter d’unifier des ceintures. J’étais prête à mettre ma vie sur pause pour ce dernier défi contre Natasha Jonas. [...] Je ne voulais avoir aucun regret. Ma décision était déjà prise avant de m’envoler pour l’Angleterre. Je savais que ce serait mon dernier combat, quoi qu’il arrive. Et je savais que c’était mon dernier camp avec mon équipe. [...] Que pour la dernière fois, ce serait nous contre le reste du monde», a-t-elle rédigé.

Les grands moments

La pugiliste de Saint-Eustache a amorcé son parcours en boxe professionnelle en disposant de Christina Barry deux fois d’affilée en novembre 2015 et janvier 2016. Grâce à une victoire par décision unanime aux dépens de l’Uruguayenne Chris Namus le 1er décembre 2018, elle est devenue championne du monde.

Après trois défenses fructueuses, la Québécoise a tenté de mettre la main sur les autres couronnes de la catégorie, mais Claressa Shields s’est dressée sur son chemin le 5 mars 2021. Un revers par décision lui a valu de perdre sa ceinture IBF, qu’elle a toutefois reprise en l’emportant par K.-O. technique contre Cynthia Lozano le 17 décembre de la même année.