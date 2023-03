Mort de Hergé: Richard Martineau parle à Tintin

Le célèbre Hergé est mort il y a 40 ans ce mois-ci, mais son personnage Tintin, lui, est toujours bien vivant ! Et en plus, non seulement il habite en Belgique, mais Richard Martineau lui a parlé à son micro via QUB radio ! Mille millions de mille sabords ! Pas de blagues !

Il y a un visage qui revient immédiatement en tête à tous les amateurs lorsqu’il est question du célèbre journaliste : celui de Jean-Pierre Talbot. C’est lui qui a joué dans les deux seuls films avec acteurs de la célèbre franchise. Il est question bien sûr de Tintin et le Mystère de la Toison d’or, en 1961, et Tintin et les Oranges Bleues, en 1964.

«J’ai eu une vie remplie et en plus, elle a été ensoleillée par Tintin», a raconté l’enseignant à la retraite.

Jean-Pierre Talbot a aussi été directeur d’école en Belgique. Malgré une carrière plus qu’honorable dans le milieu de l’éducation, son visage et son nom sont gravés à jamais dans l’univers extraordinaire de Tintin. Il l’avoue, même s’il n’avait alors aucune expérience comme acteur, un seul but l’animait pendant le tournage :

«J’avais une mission : ne pas décevoir les enfants», a-t-il affirmé

Malheureusement, la ligne téléphonique entre le Québec et la Belgique est parfois difficile, mais c’est sans contredit une entrevue remplie de soleil et de joie, comme seul Hergé savait le faire. Tonnerre de Brest, c’est à écouter moussaillon !