La bande dessinée «Paul a un travail d’été» sera adaptée au cinéma

Après avoir porté à l’écran avec succès l’album Paul à Québec en 2015, le réalisateur François Bouvier planche sur une adaptation cinématographique de Paul a un travail d’été, second tome de la populaire série de bandes dessinées de Michel Rabagliati qui revient sur la jeunesse du personnage.

Le projet de réaliser un second film inspiré des bandes dessinées de Michel Rabagliati avait déjà été évoqué après la sortie de Paul à Québec, à l’automne 2015. Mais à l’époque, le réalisateur François Bouvier n’était pas particulièrement emballé par l’idée.

« Ça ne me tentait pas vraiment de faire plusieurs films Paul, un après l’autre. Mais là, l’idée de faire renaître Paul à 18 ans, je trouve ça séduisant », confie François Bouvier, rencontré mardi à l’occasion de la sortie de son nouveau film, La cordonnière.

Écoutez le segment culturel d’Anaïs Guertin-Lacroix diffusé chaque jour en direct 6 h 35 sur QUB radio :

Aventures estivales

Publié en 2002, l’album Paul a un travail d’été relate les aventures estivales de Paul, le célèbre alter ego du bédéiste Michel Rabagliati, alors qu’il décroche un emploi comme moniteur dans un camp de vacances. Pendant cet été de grands bouleversements, Paul apprendra à surmonter ses peurs et ses angoisses, tout en faisant son entrée dans l’âge adulte.

Dans Paul à Québec, le personnage de Paul avait été confié à François Létourneau. Le défi sera de trouver un acteur pour camper le héros à 18 ans.

« C’est un beau défi, convient François Bouvier. Travailler avec un jeune de 18 ans qui sera présent dans 120 scènes du film, c’est sûr qu’il faut que ça soit solide. Mais je regarde les jeunes acteurs et actrices avec qui j’ai travaillé sur [la série] 30 vies, et je trouve que la relève est vraiment intéressante. Les jeunes d’aujourd’hui sont vifs et délurés et ne sont pas intimidés par la caméra. »

François Létourneau devrait tout de même avoir une présence dans le long métrage, avance François Bouvier. « Le film tournera autour du personnage de Paul à 18 ans, mais le Paul de 40 ans fait aussi partie de l’histoire », précise-t-il.

Collaboration avec Rabagliati

Comme pour Paul à Québec, François Bouvier collabore avec Michel Rabagliati pour l’écriture du film. Il lui a d’ailleurs déjà fait parvenir une première version du scénario. « Il l’a lu et il est très content, dit-il. Je tiens à avoir son avis parce que je veux que le film ait le même langage et le même esprit que ses albums. »

Sorti en 2015, Paul à Québec avait connu un beau succès en salle, avec des recettes de plus de 1,2 million $ au box-office québécois. Outre François Létourneau, le film mettait en vedette Julie Le Breton, Gilbert Sicotte et Louise Portal. « C’est un film qui avait vraiment bien marché. L’accueil avait été chaleureux. C’était très gratif