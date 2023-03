PCU: le gouvernement aura puni les gens honnêtes et travaillants

J’écris une autre fois sur la PCU. Presque trois ans plus tard. Ce programme, dont le fédéral a perdu le contrôle en cours de route, ne finit jamais de faire la nouvelle. Nous découvrons chaque fois des choses invraisemblables.

Cette semaine, nous apprenons que dix employés de l’Agence du revenu font l’objet d’une enquête parce que... ils auraient réclamé les prestations de la PCU tout en étant rémunérés par l’Agence.

Faut-il s’étonner ? 44 employés de Service Canada recevaient aussi la PCU, alors que leur employeur était l’organisme responsable du programme ! Au moins, ils ont été congédiés.

La semaine dernière, nous recevions un rapport sur les milliers de dossiers jugés problématiques ou « louches ». Surprise ! Les deux tiers de ceux-ci ont toutes les apparences de fraudes. Faut-il vraiment s’énerver ? Après tout, on parle seulement de 5 milliards $ !!!

Valeurs mêlées

Ce n’est même plus le gaspillage des fonds publics qui m’enrage et me motive à revenir sur le sujet de la PCU. C’est la dérive totale des valeurs à laquelle nous avons assisté. C’est le désordre moral que nous avons présenté à nos jeunes.

Appelons les choses par leur nom. L’administration de la PCU aura puni deux catégories de citoyens : les gens honnêtes et les gens travaillants.

À part ceux qui étaient fonctionnaires, donc trop faciles à pincer, la grande majorité des fraudeurs s’en sortiront bien. Une bonne partie de ceux qui ont réclamé de l’argent auquel ils n’avaient pas droit n’auront jamais à le remettre.

J’ai une pensée pour ces honnêtes gens qui ont reçu des sommes en trop et qui se sont empressés de retourner l’argent. Aujourd’hui, ils se disent : « J’aurais donc dû faire comme la majorité et garder ça dans mon compte. Attendre que le gouvernement me le réclame... ou pas ! »

Je suis peut-être vieux jeu, mais ça me rend triste de constater que les honnêtes citoyens regrettent leur droiture parce qu’ils se sentent naïfs. Parce qu’ils sentent que l’incompétence du gouvernement semble favoriser les tricheurs.

Payant de travailler ?

Et que dire maintenant du message qui fut envoyé par la PCU aux gens travaillants ? Plusieurs jeunes ont hésité à l’été 2020 : travailler et perdre le beau 2000 $ par mois de Justin Trudeau ? Ou se la couler douce ?

En juillet 2020, un de mes enfants était rappelé au travail dans le domaine des services sociaux. L’organisme communautaire qui l’embauchait, fermé au pic de la pandémie, reprenait ses activités. Dilemme : reprendre le boulot, sans heures garanties, ou dire non et rester à la maison avec 2000 $ bien garantis.

La décision (fortement appuyée par papa) : retourner travailler. On gagne sa croûte ! Revenu gagné à la fin du mois : 1800 $. Soit 200 $ de moins que le chèque de Justin... Travailler tout un mois pour perdre de l’argent. Voilà les gens travaillants pénalisés.

Un gouvernement aura puni les gens honnêtes et travaillants. Révoltant ! C’est un gâchis aussi gros que les milliards d’endettement !