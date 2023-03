Prix de l'essence: le PQ veut faire la lumière sur le mystère Québec à la pompe

Le Parti Québécois estime qu’il faut «faire la lumière» sur le mystère Québec à la pompe, à la suite de nos révélations sur les marges excessives prélevées dans la Capitale-Nationale depuis plus de deux ans par les détaillants.

Rappelons que le CAA-Québec, qui effectue une veille constante du prix de l’essence, a lui-même effectué ce constat et dit être incapable de comprendre pourquoi les marges au détail sont si élevées par rapport à la moyenne provinciale depuis 2021.

Les prix affichés à Québec sont régulièrement parmi les plus élevés de tout le Québec, depuis un bon moment, ce qui défie «toute logique», dénonçait l’organisme dans nos pages mercredi matin, même si l’industrie s’en défend et plaide une forme de rattrapage après des années de vaches maigres.

«Il y a manifestement quelque chose d'anormal qui se passe avec le prix de l'essence dans la région de la Capitale-Nationale. Il faudra faire la lumière sur cette situation», a réagi le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé.

Photo d'archives, Agence QMI

La CAQ «ne fait rien», critique-t-il

Le gouvernement Legault «ne fait rien pour protéger les citoyens», accuse-t-il, alors que le PQ lui demande d’agir depuis des mois pour «limiter la hausse du prix de l’essence et pour taxer les surprofits des pétrolières, mais la CAQ est restée totalement inactive dans ce dossier, et c’est scandaleux», largue-t-il.

Au cabinet du ministre des Finances Eric Girard, où l’on se prépare activement en vue du dépôt du prochain budget le 21 mars, on rétorque succinctement que «toute proportion gardée, notre gouvernement est celui qui en a fait le plus pour aider les Québécois face à la hausse du coût de la vie».

Élargir le mandat de l’OPC?

Aux yeux du PQ, cela est insuffisant. M. Bérubé rappelle que son parti réclame depuis plusieurs années la création d’un Bureau québécois de la protection du consommateur, en élargissant le mandat de l’Office de la protection du consommateur (OPC), pour lutter contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans divers domaines – dont celui de l’énergie – parce que le Bureau de la concurrence du Canada et le fédéral «ne font rien» selon lui.

«Ce qui se passe avec les pétrolières nous inquiète alors que les prix augmentent bien au-delà de l’inflation et que des rapports fédéraux ont récemment parlé de l’existence de pratiques de type cartel», ajoute-t-il.

Le Bureau de la concurrence se défend de rester les bras croisés et rappelle que la lutte contre les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de l’essence est une «priorité». L’organisme indépendant ne peut toutefois donner aucun renseignement sur des enquêtes en cours et encourage toute personne détenant des preuves au sujet d’ententes de fixation des prix, à les lui transmettre.

«Depuis 2008, grâce aux enquêtes du Bureau, 33 individus et 12 entreprises ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables d’avoir fixé les prix de l’essence dans plusieurs marchés» en Ontario et au Québec (Victoriaville, Sherbrooke, Magog, Thetford Mines), rappelle l’organisme. Les amendes imposées s’élèvent à plus de 6 M$, en plus de peines de prison totalisant 54 mois.

Une baisse de taxes réclamée

À la Fédération canadienne des contribuables (FCC), on se désole aussi de constater que les consommateurs de Québec paient plus cher à la pompe à l'heure actuelle.

«On voit que c’est assez inégal entre les gens de Québec et des autres régions. Ça mérite d’être enquêté, observe Nicolas Gagnon. Mais on veut aussi regarder l’ensemble des mécanismes qui maintiennent les prix élevés. Ce sont les taxes et le prix minimum qui nuisent le plus à notre avis.»