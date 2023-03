Quelles célébrités ont gagné et perdu le plus d’abonnés Instagram le mois dernier?

Lorsque les disputes, les scandales ou les flops frappent les célébrités, c’est désormais leur compte Instagram qui en souffre en premier. Voici les vedettes qui ont gagné ou perdu le plus d’abonnés au cours des 30 derniers jours.

• À lire aussi: À bout, Selena Gomez prend une pause de réseaux sociaux

• À lire aussi: Instagram: Britney Spears inquiète à nouveau ses fans dans une étrange vidéo

Les gagnants sont...

1) Selena Gomez

Getty Images via AFP

La chanteuse et actrice a vu son compte Instagram gonfler de 19 308 990 abonnés pour un total de 395 millions, rapporte l'équipe de Lottery Texts qui a procédé à cette compilation. La reine d’Instagram - qui avait pourtant déclaré récemment quitter les réseaux sociaux – est suivie par un grand nombre de nouveaux abonnés qui souhaitent lui montrer leur soutien dans la querelle avec Hailey Bieber et Kylie Jenner. La chanteuse a aussi demandé à ses abonnés TikTok «s'il vous plaît, soyez plus gentils» et «je ne veux que du bien pour tout le monde».

2) Rihanna

AFP

La chanteuse barbadienne et nouvelle maman a ajouté 5 194 620 abonnés à son compte Instagram qui en compte maintenant 145 millions. Son spectacle de la mi-temps du Super Bowl y est assurément pour quelque chose, tout comme les récentes superbes photos de magazine où on la voit avec son bébé. Elle a aussi récemment annoncé qu'elle se produirait aux Oscars le 13 mars.

3) Beyoncé

AFP

La chanteuse américaine Beyoncé a gagné plus de 5 millions d’abonnés le mois dernier, ce qui ne doit pas être étranger au fait qu’elle a récemment annoncé une tournée mondiale pour son plus récent album Renaissance qui s'est classé numéro 1 dans 15 pays et dans le top 10 dans 30 pays.

4) Taylor Swift

AFP

La musicienne et meilleure amie de Selena Gomez a accueilli 4 445 700 nouveaux abonnés pour un total de 247 millions. Le fait qu’Hailey Bieber se soit moqué d’elle lors d’un récent gala et que Selena ait pris publiquement sa défense y est probablement pour quelque chose.

5) Cardi B

AFP

+3 757 800 pour un total de 154 millions d’abonnés pour la rappeuse américaine Cardi B.

6) Zendaya

AFP

L’actrice d’Euphoria et de Dune a ajouté 3 606 330 abonnés à son compte Instagram, pour un total de 169 millions.

7) LeBron James

Getty Images via AFP

Le joueur de basket-ball américain - que plusieurs surnomment le roi du basket - a gagné 3 456 450 abonnés pour un total de 147 millions.

8) Kim Kardashian

AFP

Il semble que Kim Kardashian a su rester loin des disputes d’adolescentes de sa sœur Kylie Jenner. Contrairement à celle qui a perdu un nombre impressionnant d’abonnés, Kim a ajouté 3 358 350 abonnés pour un Instagram comptant désormais 347 millions d’admirateurs.

9) Katy Perry

Nicky Nelson/WENN

La chanteuse qui a récemment fondu en larme lors de l’audition d’un jeune chanteur survivant d’un attentat armé dans son école secondaire a vu son compte Instagram gonfler de 3 307 290 abonnés, pour un total de 192 millions.

10) Miley Cyrus

AFP

Celle qui «peut s’acheter elle-même ses fleurs» (comme elle le chante si bien dans sa récente et ultra-populaire chanson Flowers) a gagné 3 081 480 abonnés avec sa puissante pièce féministe. Elle compte désormais 198 millions d’abonnés.

Et les perdants sont...

1) Cristiano Ronaldo

AFP

Le footballeur professionnel Cristiano Ronaldo a perdu le plus d’abonnés au cours des 30 derniers jours : 1 151 730. Les rumeurs d’infidélité et d’agressions sexuelles peuvent être en cause. La vedette portugaise occupe toujours la première place en tant que personne la plus suivie sur Instagram, avec 556 millions d’abonnés.

2) Kylie Jenner

AFP

La vedette des médias sociaux et femme d'affaires Kylie Jenner a perdu 993 337 abonnés au cours des 30 derniers jours, ce qui serait dû, en grande partie, à sa dispute avec Selena Gomez.

3) Lionel Messi

AFP

Mener son équipe à la victoire en décembre dernier en remportant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’a pas empêché le joueur de soccer de perdre 969 089 abonnés Instagram. Peut-être y a-t-il un lien à faire avec le fait que la Coupe du Monde se déroulait au Qatar, pays fort controversé...

4) Billie Eilish

AFP

La jeune auteure-compositrice-interprète a affirmé en entrevue avec Conan O’Brien avoir supprimé des applications de réseaux sociaux sur son téléphone cellulaire. Voilà qui peut expliquer sa perte de 519 676 abonnés en 30 jours.

5) Khaby Lame

AFP

Difficile de comprendre pourquoi cette vedette des médias sociaux a perdu 492 270 abonnés. Le Tiktokeur italo-sénégalais qui sera l’un des nouveaux juges d’Italia’s Got Talent reste suivi par 79,3 millions d’abonnés Instagram.

6) Khloé Kardashian

Judy Eddy/WENN.com

Au contraire de Kim qui a ajouté des abonnés à son compte, cette autre des sœurs de la célèbre famille Kardashian a vu celui-ci amputé de 441 398 abonnés.

7) Virat Kohli

AFP

Le joueur de cricket indien - considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde – a tout de même perdu 368 997 abonnés, pour un total de 239 millions.

8-9-10) La rappeuse Nicky Minaj (-362 758), le joueur de football Kylian Mbappé (-255 100) et la chanteuse Ariana Grande (229 052) complètent le top 10 des célébrités ayant perdu le plus d’abonnés au fil des 30 derniers jours.