Soyons fières, déterminées et solidaires

La polarisation entêtée des points de vue est dans l’air du temps. Le vrai problème est qu’elle est une véritable manufacture à dialogues de sourds.

Nourrie d’autant par les « chambres d’écho » du web, elle est le pire éteignoir qui soit. Parce qu’elle évacue la moindre nuance, elle rend impossible tout débat raisonnable.

Elle multiplie les procès grandiloquents d’intentions. Elle substitue même de plus en plus souvent l’insulte à la discussion.

La polarisation oppose toujours de soi-disant « bons » – ceux qui partagent notre propre opinion – à de supposés « méchants » – ceux qui ne la partagent pas. Ce faisant, elle métamorphose tout échange en un très mauvais western.

Même la Journée internationale des droits des femmes, semble-t-il, ne fait pas exception. Comme c’est terriblement inutile. Au Québec, depuis quelques jours, un combat surréaliste prend en effet forme.

D’un côté, le féminisme qu’on pourrait appeler « tout court ». Celui dont l’objectif est d’atteindre une plus grande égalité en droits entre les femmes et les hommes. De l’autre, le féminisme dit « intersectionnel ».

Celui dont le but ultime est le même tout en avançant qu’il existe aussi diverses formes de discrimination contre les femmes selon leur statut économique ou social, leur handicap, origine ethnique, religion, couleur de peau, etc.

En même temps, il n’établit pas de hiérarchie ou de méritocratie entre les femmes. Il n’a rien de radical non plus. Il constate simplement le réel et tente de proposer des pistes de solution conséquentes.

Ne pas nier la réalité

Bien au-delà de cette polarisation artificielle qu’on impose entre ces deux perspectives, la réalité est donc nettement plus nuancée. Le féminisme englobe en fait toutes ces luttes. Le nier équivaut à nier la réalité.

Diaboliser le féminisme dit intersectionnel est aussi néfaste et fallacieux que de diaboliser le féminisme dit tout court.

C’est pourquoi en cette ère trouble, où les violences verbales, physiques, conjugales, sexuelles, politiques et économiques frappent encore de nombreuses femmes – et certaines plus que d’autres –, l’heure ne devrait surtout pas être à une polarisation factice.

En ce même 8 mars, sort sur Crave la télésérie tant attendue Désobéir : le choix de Chantale Daigle. J’ose espérer qu’on y trouvera également une leçon inspirante pour 2023. Celle d’une solidarité essentielle.

Polarisation dommageable

De fait, le combat héroïque mené en 1989 par cette jeune femme de 21 ans pour son droit d’avorter contesté par un ex-conjoint violent fut aussi celui de nombreuses militantes féministes qui, bien au-delà de tel ou tel courant, ont soutenu Chantale Daigle de toutes leurs forces.

En plus de sa propre détermination, cette solidarité de fer est ce qui a rendu possible la victoire de Chantale Daigle. Mais aussi, par ricochet, de toutes les femmes qui, depuis, ont pu reprendre comme elle le contrôle final de leur corps.

La morale de cette histoire ? La solidarité dans le respect des différents courants du féminisme demeure vitale. Parce qu’ils se nourrissent les uns les autres, les opposer serait une grave erreur.

Dit autrement, que l’on soit « intersectionnelle » ou pas, je nous souhaite à toutes une très belle Journée internationale des droits des femmes.

Exit toute cette polarisation qui nous est tant dommageable. Soyons fières. Soyons déterminées. Soyons solidaires.