Un conducteur fou termine sa course sur le toit dans le Vieux-Longueuil

Un conducteur fou qui fuyait les policiers à ses trousses et qui a circulé à contresens dans le Vieux-Longueuil a été arrêté après avoir fait un capotage et terminé sa course sur le terrain d’un immeuble résidentiel, mercredi après-midi.

L’événement a débuté vers 15 h 30 quand les policiers de Longueuil ont tenté d’intercepter un automobiliste dont la conduite était «erratique».

Ce dernier aurait refusé de s’immobiliser et aurait tenté de prendre la fuite.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Une fois dans le Vieux-Longueuil, des témoins ont raconté avoir aperçu le véhicule du fuyard rouler à contresens sur la rue Saint-Charles.

«Il a foncé dans une voiture et a poursuivi sa course jusque là-bas», a raconté un résident du secteur en pointant l’entrée de garage d’un immeuble résidentiel de 16 étages situé un peu plus loin.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Le chauffard a en effet roulé sur le terrain avant du bâtiment, avant de percuter un petit muret et d’atterrir sur le toit, dans l’entrée du garage souterrain.

Les pompiers ont eu besoin d’utiliser les pinces de désincarcération pour libérer le suspect de son véhicule.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Souffrant de diverses blessures, l’homme a été conduit à l’hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Par chance, personne n’a été blessé lors des événements.

Le suspect, un individu âgé dans la soixantaine, pourrait désormais faire face à des accusations de délit de fuite et de conduite dangereuse.