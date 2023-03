Un défi d’adaptation pour les Ukrainiens installés en Mauricie

Arriver dans une nouvelle ville est un défi en-soi. Pour des milliers d’Ukrainiens, c’est ce qu’ils doivent affronter chaque jour. Une trentaine d’entre eux ont choisi la Mauricie comme terre d’accueil.

Sofiia Makiienko, âgée de 18 ans, est arrivée à Trois-Rivières il y a dix mois avec sa mère, toutes deux d’origine ukrainienne. Elle habite chez sa tante, arrivée il y a cinq ans à Trois-Rivières.

Son adaptation au Québec se fait lentement, mais sûrement. Ce qu’elle a trouvé difficile: son premier hiver ici et l’accès aux soins.

«En Ukraine, tu peux aller avec température 37 et le docteur dit: “oh non! 37 de température!” Mais ici, très difficile parler à docteur», a-t-elle raconté.

Elle étudie le français à temps plein au Cégep de Trois-Rivières depuis cinq mois et progresse très vite.

Francisation le matin, intégration l’après-midi. Les défis des nouveaux arrivants sont nombreux.

«Ils apprennent principalement comment vivre ici, des choses vraiment simples de la vie. Admettons, si je tombe malade, quand est-ce que je dois consulter un médecin quand est-ce que je dois plus aller à la pharmacie», a détaillé la responsable de la francisation au Cégep de Trois-Rivières, Sandratra Ranaivoarivelo.

Même si elle apprécie sa vie ici, Sofiia espère pouvoir retrouver son père et ses amis, qui sont demeurés en Ukraine, le plus vite possible.

Et elle n'est pas la seule...

«La guerre est très récente. Il y a encore ce sentiment-là qui nous attire vers notre pays. Les gens n’ont pas encore réalisé l’ampleur de ce qui est en train de se passer. On s’imagine encore que ça va changer la semaine prochaine ou dans un mois», a expliqué le directeur général du Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Mauricie, Ivan Suaza.

Certains travaillent, d’autres vont à l’école, mais tous souhaitent un dénouement positif pour leur pays afin de le retrouver.