Vive Pink Floyd et la nostalgie!

On célèbre cette semaine les 50 ans du lancement de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

• À lire aussi - 50 ans de «Dark Side of the Moon»: un album intemporel de Pink Floyd

Combien de centaines d’heures ai-je passé sur mon lit, lumières éteintes, casque aux oreilles, à l’écouter?

Je ne connais pas grand-chose de plus émouvant que la voix de Clare Torrey décollant dans The Great Gig in the Sky.

Fabuleux

Je rampais jusqu’à la table tournante pour mettre Selling England by the Pound de Genesis, Led Zeppelin IV, ELP, Bowie, Yes, The Who, les Stones, Neil Young, Harmonium, Mike Oldfield, Beau Dommage, Offenbach, Gentle Giant, Tangerine Dream, Zappa, Octobre, Charlebois, Plume, etc.

Comment ne pas être nostalgique des années 70, la meilleure époque pour être jeune?

Le Québec était plus pauvre, mais il était porté par un idéalisme, une énergie, une créativité formidables.

J’ouvre les bandes dessinées de Michel Rabagliati, je regarde C.R.AZ.Y. et je revois ma jeunesse.

Les sièges bananes des vélos, la casquette en pointes de tarte des Expos, les heures passées à examiner les pochettes des vinyles, les chums qu’on retrouvait dans la ruelle, la petite voisine qui avait tant changé depuis l’été dernier, nos bas de pantalons, nos pointes de chemises, nos coupes de cheveux en bol, les arcades avec du change dans nos poches, les hot-dogs moutarde et chou.

Je ferme les yeux et j’entends l’orgue de Fernand Lapierre, au parc Jarry, lors des matchs des Expos.

C’était 3,50 $ le long des lignes des 1er et 3e buts. Le gros luxe, derrière le marbre, coûtait 5,00 $.

Nos émissions favorites étaient regardées religieusement parce que la télé n’était pas à la carte.

Le Canadien était francophone et gagnait. Dryden, un anglo qui parlait français, avait des jambières, une mitaine, un biscuit de couleur brun cuir, comme il se doit.

Au soccer, au hockey, il y avait des chocs de style. Aujourd’hui, tous se copient.

La bouffe à la cafétéria scolaire goûtait quelque chose.

Avec Lévesque, Parizeau, Trudeau père, Drapeau, on avait le sentiment d’être gouvernés par des adultes.

Le gars qui t’insultait devait te le dire en pleine face. Il ne pouvait se cacher et s’appeler Avenger77.

Quand la tournée Animals de Pink Floyd s’est arrêtée au Stade olympique, le 6 juillet 1977, le billet m’avait coûté 10 $.

Il y avait des films européens à prix raisonnable au coin de la rue. On discutait des heures autour de Taxi Driver et d’Apocalypse Now.

Oui

Il y a quelques années, une proche m’a demandé quel cadeau de fête me ferait plaisir.

Je lui ai dit: achète-moi un vieux téléphone noir à cadran. Il trône fièrement sur le coin de mon bureau.

Le mois dernier, au sortir de l’exposition sur Pink Floyd, à l’Arsenal de Montréal, ma fille, qui trippe sur Janis Joplin, qui fouille dans mes vieux disques que j’ai tous conservés, m’a dit: «Papa, je suis née à la mauvaise époque sur le plan musical».

Du bout des lèvres, j’ai dit oui.