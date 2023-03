RAMOS, Soeur Connie



À la Résidence Les Pionnières de Montréal, est décédée le 28 février 2023, Soeur Connie Ramos, des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi, à l'âge de 77 ans et 3 mois.Née à Pusay City, aux Philippines, elle était la fille de Amando Ramos et de Fortunata Ibanez.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil une soeur Teresita (Ernie Samson) de Surrey, B.C. ainsi que des neveux et nièces. Ses parents ainsi qu'un frère l'ont précédée dans la tombe.Soeur Connie a été missionnaire comme pharmacienne en Haïti et en Côte d'Ivoire. De retour à Laval, elle a été engagée en pastorale à la Paroisse Holy Name.Les funérailles de Soeur Connie Ramos seront célébrées en la chapelle de la :850 RUE CÔTE-VERTU, MONTRÉALmardi matin le 14 mars 2023 à 10h30.