Air Transat améliore ses revenus au premier trimestre

À la faveur de la reprise observée dans le secteur du transport aérien, Air Transat a amélioré ses revenus, mais avec encore une perte nette de 56,6 millions $ au premier trimestre 2023.

Au trimestre clos le 31 janvier, l’entreprise québécoise a enregistré des revenus de 667,5 millions $, en hausse de 465 millions $ par rapport à la même période de l’exercice passé.

La perte nette s’est établie à 56,6 millions $, soit 1,49 $ par action diluée, comparativement à 114,3 millions $, ou 3,03 $ par action diluée, entre les deux périodes considérées.

Le transporteur aérien a réduit la perte d’exploitation de ses activités passant de 73,8 millions $ à 38,1 millions $ d’une année à l’autre.

Cette mélioration du résultat d’exploitation a été alimentée par une demande soutenue, mais freinée par la hausse du prix du carburant qui a flambé de 46 %.

Pour l’ensemble de l’exercice financier en cours, Air Transat anticipe déployer une capacité équivalente à 90 % à celle d’avant la pandémie en 2019.

«Transat est sur une trajectoire ascendante et s'oriente vers le retour à la rentabilité. Au premier trimestre de 2023, les revenus ont plus que triplé par rapport à la période correspondante de 2022», a indiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.