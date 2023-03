Bourgogne: le rouge et le blanc

Un anniversaire ou un événement à célébrer ce week-end? Voici deux bouteilles pour vous gâter.

Pierre Gelin, Gevrey-Chambertin 2018, Clos de Meixvelle, France

86,25 $ - Code SAQ 14716190 – 13,6 %

Vigneron à Fixin, Pierre Gelin a agrandi le domaine familial en achetant des vignes dans le village voisin, Gevrey-Chambertin, notamment le Clos de Meixvelle, qu’il a replanté au début des années 1950, après l’avoir acquis en monopole. Le domaine est aujourd'hui entre les mains de son petit-fils Pierre-Emmanuel. En plus de l'agriculture biologique, Gelin travaille avec une vendange en grande partie égrappée, des cuvaisons longues et une utilisation judicieuse du bois neuf. Tous ces détails, auxquels s'ajoute l'âge vénérable des vignes (70 ans), ont donné un superbe 2018; l'un des plus purs et des plus authentiquement bourguignons que j'aie goûtés jusqu'à présent dans ce millésime d’extrême concentration. Un vin dense et intense, dont les saveurs complexes se comparent à bien des premiers crus; tanins veloutés, encore compacts. La finale à la fois profonde et éthérée égrene des nuances de fruits rouges et noirs, de terre humide, de thé pu’er, de fleurs et d’épices. À boire sans se presser jusqu’en 2030.

**** 1⁄2 $$$$$

Domaine Pinson, Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2020, France

61,50 $ - Code SAQ 14907092 – 13 %

Vinifié dans un style chablisien classique (lire ici avec une dose perceptible de sulfites), ce premier cru se montre d’emblée un peu bourru et difficile d’approche, mais après 30 minutes d’ouverture, le fruit se libère et avec lui, les saveurs classiques de l’appellation. Le lendemain, le vin était encore meilleur, plus expressif et aussi plus harmonieux, comme si les éléments s’étaient fondus. Texture assez vineuse, sans verser dans la sucrosité; parfums de fruits blancs, de menthe séchée et d’écorce de citron; longueur digne de mention. Une expression classique d’un beau terroir de la rive-droite.

*** 1⁄2 $$$$ 1⁄2