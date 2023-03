Champagne à volonté, cigares en chocolat... un véritable festin attend les stars aux Oscars

À moins de trois jours de la 95e cérémonie des Oscars, les préparatifs vont bon train à Hollywood. Alors que le traditionnel tapis rouge a été déroulé mercredi devant l’entrée du Dolby Theatre, le célèbre chef Wolfgang Puck a dévoilé le menu gargantuesque du bal des gouverneurs, la réception qui suit la remise des prix.

• À lire aussi: Oscars: le cinéma a bien changé

Le bal des gouverneurs, c’est cette fête ultra privée à laquelle sont conviés les finalistes et invités des Oscars tout de suite après la cérémonie. Depuis une trentaine d’années, c’est le réputé chef d’origine autrichienne Wolfgang Puck qui prépare le festin de cette réception très glamour.

Et que mangeront les Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Tom Cruise, Steven Spielberg et autres stars attendues aux Oscars dimanche soir? Le menu, qui a été présenté aux médias par Wolfgang Puck lui-même plus tôt cette semaine comprend des canapés de saumon fumé en forme de statuettes, de la tourte au poulet (un classique qui revient chaque année), du bœuf Wellington, du bar façon bouillabaisse et des agnolottis, entre autres.

AFP

Comme plusieurs mets de viande et de poisson figurent à la carte, Wolfgang Puck a assuré que des plats véganes et végétariens seront aussi offerts. Pour clore le tout, le chef a concocté cette année un dessert surprise : des cigares en chocolat.

Évidemment, l’alcool coulera à flots. Les invités se verront offrir du champagne Fleur de Miraval à volonté et auront aussi droit à des cocktails signatures, comme le « Paloma du meilleur film », concocté spécialement pour l’occasion par Charles Joly, un mixologue de réputation mondiale.

AFP

Plus de 1500 invités sont attendus au bal des gouverneurs. Pour leur assurer un service cinq étoiles, Wolfgang Puck sera entouré de plus de 300 employés répartis dans deux cuisines, et de 600 serveurs dans la salle de réception.

Une soirée chez Elton John

Aussi, qui dit Oscars dit partys. Comme chaque année depuis 30 ans, Elton John et son mari David Furnish organisent une soirée de visionnement au West Hollywood Park. Les fonds recueillis pendant cet événement sont versés à la fondation Elton John pour la lutte contre le sida.

AFP

Après la cérémonie des Oscars, les stars auront l’embarras du choix pour décider où terminer leur soirée. Année après année, la fête la plus courue demeure le party du magazine Vanity Fair où les gagnants de la soirée et les plus grandes vedettes hollywoodiennes se réunissent pour danser jusqu’aux petites heures du matin. Ceux qui ne réussissent pas à y entrer peuvent toujours se rabattre sur le party de Jay-Z, organisé au chic Château Marmont, sur Sunset Boulevard.

La 95e cérémonie des Oscars, animée par Jimmy Kimmel, sera diffusée sur les ondes du réseau ABC, dimanche, à 20 h.