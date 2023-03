Cinq trafiquants de drogue arrêtés à Saguenay

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de Saguenay (SPS) ont procédé à l’arrestation de cinq personnes dans le cadre d’une enquête liée au trafic de drogue, mercredi.

Au cours d’une vaste opération, plus de 30 policiers ont effectué 10 perquisitions dans six résidences et quatre véhicules, dans l’arrondissement Jonquière.

Le groupe tactique d’intervention (GTI) de la SQ a été appelé à intervenir dans une maison de la rue Saint-Dominique, tôt en matinée. Au final, un homme de 44 ans et sa conjointe de 26 ans ont été arrêtés.

Les forces de l’ordre ont ensuite poursuivi leur travail de perquisition sur les rues des Étudiants, Saint-Pierre et Bellerive avant d’arrêter trois autres hommes, tous âgés entre 45 et 47 ans.

Longue haleine

« L’enquête, qui dure depuis plusieurs mois, visait à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne et de médicaments contrefaits », explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Les personnes impliquées dans ce réseau opéraient à partir de Saguenay et redistribuaient la drogue un peu partout en ville, comme à Alma et à Roberval. Trois arrestations et deux perquisitions avaient déjà eu lieu en rapport avec le dossier.

Lors de l’opération du 8 mars, les corps de police ont mis la main sur près de 5000 comprimés contrefaits de Dilaudid, 130 grammes de cocaïne, du haschisch, des comprimés de métamphétamine et des champignons magiques.

Ils ont également confisqué près de 5000$ en argent liquide, des cellulaires et une carabine de calibre 300 Magnum.

Tous les suspects ont été remis en liberté en attendant de comparaître devant la justice. Ils feront face à des accusations en lien avec le trafic de drogue.